En medio de fuertes señalamientos por clientelismo, Nuevo Liberalismo se adhirió a Hernández

Nuevo Liberalismo. Fotografía Twitter @juanmanuelgalan.

Las fichas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial, continúan moviéndose. Este lunes 6 de junio, Juan Manuel Galán anunció el respaldo del Nuevo Liberalismo a Rodolfo Hernández.

La noticia se conoció por medio de su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió que, “sin ningún tipo de acuerdo burocrático o contraprestación de ninguna índole y por lo anteriormente expuesto, el Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el Ingeniero Rodolfo Hernández”.

En #NuevoLiberalismoDecide creemos que @ingrodolfohdez representa una emoción de centro que, hay que reconocerlo, en la coalición Centro Esperanza no supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo Uribista pero tampoco cree en la propuesta de @petrogustavo .

El exmiembro de la coalición Centro Esperanza, también señaló que no desmeritan el plan de gobierno trazado por Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico y contraparte de Hernández este 19 de junio.

Por su parte, el senador Rodrigo Lara aseguró que en la negociación se habrían pactado varios puntos, entre ellos un ministerio, apoyo a la candidatura de Carlos Eduardo Galán a la alcaldía de Bogotá y 3000 millones de pesos para saldar las deudas de la campaña.

En el hilo de tweets que realizó Galán, se invitó al presidente electo este 19 de junio a llevar a cabo los siguientes aspectos en la agenda:

1. Lograr hambre cero y controlar la inflación que destruye la dignidad de las familias.

2. Garantizar la seguridad en las ciudades y en el campo. Formular una nueva política integral de drogas. Impulsar la regulación del uso adulto e informado del cannabis.

3. Definir una política ambiental que proteja los ecosistemas, pero no ponga en riesgo la inversión en el desarrollo económico y social. Aumentar al 1% del PIB la inversión en ciencia, tecnología e innovación, orientada a la biodiversidad

4. Transformar la justicia para enfrentar la impunidad y corrupción. Reformar los organismos de control.

5. Comprometerse con la descentralización y la autonomía de los territorios. Proponer una política para los colombianos en el exterior y una política transversal de género.

Por medio de esa misma red social, el candidato Hernández agradeció el apoyo dado por el partido y afirmó “gracias por su voto Juan Manuel. No le voy a fallar”.

«Después de haber escuchado la intervención del Dr. Juan Manuel Galán no me queda sino agradecer por la confianza de lo que he escuchado y comprometer mi esfuerzo en cumplir a todos los colombianos. Colombia finalmente entendió que solo unidos podemos avanzar».

Rodolfo Hernández.