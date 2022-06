“Detener el fascismo y la corrupción es lo que nos une”: Petro a Julián Rodríguez Sastoque

Julián Rodríguez Sastoque. Fotografía Concejo de Bogotá.

A solo 13 días de que se desarrolle la segunda vuelta presidencial este 19 de junio, las candidaturas de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro siguen sumando apoyos. De manera no tan “sorpresiva”, el líder progresista agradeció al ex jefe de las juventudes de Fajardo, el concejal de Bogotá Rodríguez Sastoque, su adhesión a la campaña del Pacto Histórico.

Julián Rodríguez Sastoque, concejal de Bogotá por la Alianza Verde y quien además de resaltar como una de las personas más jóvenes en ocupar ese cargo público, también ha realizado cuestionamientos al Pacto Histórico que no le impidieron unir fuerzas para las elecciones que definirán quién ocupará la Casa d Nariño.

El anunció lo hizo el mismo concejal en su cuenta oficial de Twitter, en donde con un vídeo afirmó qué, “Colombia vive un cambio de era y mi generación pide ser protagonista de este cambio. No puedo ser inferior al momento histórico que estamos viviendo. Hoy no soy un activista, ni un tuitero, ni un tiktoker. Soy un líder político y me corresponde tomar una decisión y asumir de cara a la ciudadanía”

Por el anhelo de cambio de mi generación acompañaré a @FranciaMarquezM y @petrogustavo. Me niego a votar guiado por la heridas que me han dejado las agresiones. Los políticos debemos dar ejemplo de reconciliación. Por millones de jóvenes que tienen derecho a tener futuro. pic.twitter.com/gGrgKeKu6b — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) June 6, 2022

El concejal que se desempeñó como coordinador de juventudes en la campaña de Sergio Fajardo también expresó que, “el país prefirió otras opciones, lo mejor es reconocerlo y ayudar a empujar la opción de cambio con la que creo puedo tener mayor afinidad programática. Propuestas de cara al país para transformar a Colombia y en la que pueda recoger mis luchas, mi historia y las causas de mi generación (…) Por supuesto que hay diferencias, pero es el cambio que muchos están esperando y no puedo ser inferior al momento. Yo no soy petrista, ni pretendo serlo. Soy un joven político orgullosamente de la alianza verde desde donde seguiré construyendo”.

Por su parte, el líder del Pacto Histórico dio la bienvenida al joven y aunque también recnoció las diferencias exaltó las similitudes, “gracias Concejal Julián por su apoyo. A pesar de todo, detener el fascismo y la corrupción es lo que nos une”.

