Danilo Rueda ya no es más el Alto Comisionado para la Paz

El presidente hizo el anuncio en la red social X (antes Twitter) y dijo que Otty Patiño¸ actual jefe negociador del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), será su reemplazo encargado.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. La salida de Danilo Rueda de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se dio a conocer este miércoles 22 de noviembre, con un corto mensaje del mandatario de los colombianos en su cuenta en la red social X (antes Twitter) en el cual le agradeció a Danilo Rueda “todo su inmenso esfuerzo” y anunció que “los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño”, actual jefe negociador del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La salida de Rueda se conoce en un momento en el que el Gobierno colombiano tiene abiertos dos procesos de paz: uno con el ELN y otro con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC. También procesos de sometimiento a la justicia con bandas criminales en varias ciudades.

Sin embargo, las negociaciones con ambos grupos -con los que hay vigentes ceses al fuego bilaterales- están pasando por su peor momento debido al secuestro del padre del futbolista Luis Díaz por parte del ELN y por desacuerdos y la presencia en territorios de las disidencias de las FARC.

El remezón no solo les da un giro a todos los diálogos, acercamientos y negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con todos los grupos armados del país, sino que es una derrota para Petro, quien había mantenido a Rueda en ese cargo pese a las múltiples críticas, los resultados adversos y el pedido constante del Congreso de solicitar su renuncia.

Una de las grandes falencias de Rueda fue la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, un acuerdo nacional que terminó el conflicto con la guerrilla más grande y antigua de Latinoamérica y que este 24 de noviembre cumple 7 años desde la firma en el Teatro Colón.

Rueda, es un respetado defensor de derechos humanos que ha hecho carrera trabajando en organizaciones sociales. En julio de 2022 fue designado por Petro como Alto Comisionado para la Paz, cuando era director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG con 35 años de recorrido.

«Yo me miro en el día a día, no me miro pensando en 2024 o 2025. Tengo clara la misión que me encomendó el señor presidente y las líneas que trazó. He tratado de ejecutarlas con eficacia. Si él dice que hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegué. Soy un servidor, pero no estoy apegado al cargo», declaró para EL TIEMPO en octubre sobre la posibilidad de continuar en el cargo.

Por su parte, Otty Patiño, quien reemplazará a Rueda, entró en la política por la vía de la lucha armada, como comandante de la guerrilla del M-19, pero ha dedicado la mayor parte de su vida a la paz, como estudioso o negociador.

Fue compañero del actual presidente en sus tiempos de guerrillero y participó en los diálogos de paz del M-19, en los años 80 con el entonces presidente Belisario Betancur, y en la década 90 con Virgilio Barco Tras, que terminó con su desmovilización el 8 de marzo de 1990.

Desde noviembre de 2022, Patiño se sentó del otro lado de la mesa, esta vez como jefe negociador del Gobierno con el ELN, en unos diálogos que, hasta el momento, son los que más han avanzado con ese grupo armado ilegal.