Multitudinaria marcha en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional

Cerca de 200 mil personas llenaron la Plaza de Bolívar de Bogotá y ni la lluvia pudo dispersarlas. Con cánticos y arengas en favor del actual Gobierno trascurrió sin mayores sobre saltos las concentraciones en las diferentes ciudades del país. La jornada finalizó con un espectáculo musical y cultural en el centro de Bogotá.

Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio

Alrededor de las 2 de la tarde el mandatario se dirigió a los asistentes y a todo el país en un discurso en el cual abordó varios temas. Propuso un acuerdo nacional con tres puntos: la verdad, la tierra y la educación.

Sobre este último aseguró que “las reformas educativas que se han aprobado en el Congreso de la República han sido para quitarle dinero a la educación y llevarlo a los banqueros o llevarlo a la guerra. (..) Lo primero que debemos garantizar es la educación de nuestra sociedad, y por eso en un acuerdo nacional la educación debe ser un tema central”, explicó el presidente de la República.

Así las cosas, invitó a la oposición, a los gremios, a los partidos políticos y demás habitantes, a que se discutan estos temas. Además, aseguró que bajo su administración no se “chuza” a los dirigentes opositores ni se les persigue.

El acuerdo nacional: Petro se refirió a la reforma agraria

Dentro de las reformas del Gobierno Petro está la agraria, por medio de la cual, según afirmó el mandatario, se busca entregar tierras a los campesinos y campesinas del país. Aseguró entonces que, a través de un acuerdo nacional, sería posible repartir entre 600.000 y 1.000.000 de ellas.º

“Nosotros queremos que la tierra sea el segundo elemento de un acuerdo nacional. Es decir, que hagamos que la tierra que puede producir alimentos, produzca alimentos, que Colombia sea una potencia de los alimentos”, dijo el presidente.

En su discurso, el mandatario Gustavo Petro afirmó que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo y que, en ese sentido, lo que busca es disminuir la pobreza y generar justicia social y paz. “[La desigualdad] provocó el narcotráfico, provocó el surgimiento de guerrillas, provocó las guerras que nos acompañan desde hace tres generaciones”, dijo Petro.

Para ello, propuso un acuerdo nacional en el que el “pueblo” se movilice y que, de esa manera, las reformas puedan surgir. Asimismo, aseguró que dicho acuerdo también busca generar verdad. “La justicia no la vamos a utilizar para vengarnos, sino para reconciliarnos”, sostuvo.

Reforma a los servicios públicos

El presidente Gustavo Petro anunció que la reforma a los servicios públicos será presentada. Explicó que se trata de una reforma que busca tener como centro a los usuarios y usuarias. Dijo que, con esta nueva reforma, el objetivo es extender el servicio de agua potable y de energía eléctrica a todo el territorio nacional.

“Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para el usuario, (…) las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios y, en cambio, la gente pobre se queda sin el servicio público”, sostuvo el mandatario.

La reforma a la educación y la reforma pensional

El presidente Gustavo Petro explicó que la reforma a la educación busca que los jóvenes en Colombia tengan acceso a la educación superior y que esta sea un derecho y no un privilegio. “La alternativa a la violencia en Colombia es indudablemente la universidad, no le vamos a cerrar las universidades privadas, no; las vamos a respetar, pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional”, dijo Petro.

Frente a la reforma pensional, el mandatario sostuvo que busca permitir que las y los adultos mayores tengan una pensión digna con la que puedan suplir necesidades básicas como la alimentación.

Petro se refirió a la reforma a la salud y la reforma laboral

En su discurso, el mandatario explicó que el proyecto que busca reformar la salud en Colombia tiene como norte brindar un acceso al servicio a toda la población. “Nuestro sistema de salud está concentrado tal cual están concentrados los cajeros electrónicos, los que dan plata. En el sur no hay muchos cajeros electrónicos aquí en Bogotá, y si nos vamos al Pacífico, no encontramos ninguno”, dijo.

Con respecto a la reforma laboral, dijo que el objetivo es alcanzar jornadas dignas de trabajo, con momentos de descanso y de convivir con la familia. Aseguró que el proyecto no generará desempleo.

El presidente Gustavo Petro habló sobre el sentido de las manifestaciones

El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar y se dirigió a los y las manifestantes. Aseguró que los objetivos de su administración están centrados en mejorar la calidad de vida de los habitantes, tarea que busca cumplir por medio de las reformas.

“Es a ustedes, al pueblo, al que se debe este gobierno. (…) Ustedes son el objetivo central de nuestras políticas”, aseguró el presidente.

Indicó que algunas de las mayores problemáticas que aquejan al país son la violencia, la desigualdad y la pobreza y que, para poder hacerles frente, se requiere de un cambio. En ese sentido, las manifestaciones de hoy 27 de septiembre son para defender las diferentes reformas que buscan, según el mandatario, promover mejoras.

