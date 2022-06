Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Gustavo Petro enfrenta una guerra sucia y ruin

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Gustavo Petro enfrenta una guerra sucia, indigna, cobarde en la que está unidos todos los «conservadores» colombianos. También equiparó esta situación contra Petro, con la que ya enfrentó él en las tres ocasiones en las que fue candidato a la presidencia de ese país.

López Obrador, quien emite en directo una rueda de prensa todas las mañanas desde el lugar en el que se encuentre, se ha caracterizado por sus posturas progresistas y envió un abrazo a Petro como un gesto de solidaridad.

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.