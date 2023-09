The estimated reading time is 3 minutes

El presidente Gustavo Petro anunció desde el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) su intención de proponer una ley de reconciliación nacional dirigida a todas las personas involucradas en actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. En su discurso, Petro afirmó que esta ley ofrecerá una alternativa a los narcotraficantes, instándolos a abandonar la violencia y encontrar un camino en la sociedad colombiana.

Por Sabrina Certomà

“A esos narcotraficantes, les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo: también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde”, dijo Petro.

Este anuncio generó controversia, con algunos políticos expresando su desacuerdo y otros defendiendo la propuesta de Petro. El presidente reiteró que su gobierno hablará en nombre de las personas que lo eligieron y que se enorgullece de representar a la población humilde, trabajadora y campesina del país, destacando su compromiso con la democracia, la libertad y la justicia social como los valores fundamentales de su administración.

«Este gobierno va a hablar desde el nombre de las personas que votaron por él, que representa a esas personas y queremos representarlas porque nos sentimos felices y contentos haciéndolo. No somos representantes ni de banqueros ni de grandes corruptos. No somos representantes de narcotraficantes y gente sanguinaria. No somos representantes del poder de facto. Somos los representantes del campesino, de la campesina, del obrero, de la obrera, del estudiante, de la gente humilde de Colombia y nos apersonamos de ello con orgullo, no nos da vergüenza que nos digan locos. Pueden decirlo y cansarse todos los días porque nuestra locura es la democracia, porque nuestra locura es la libertad, porque nuestra locura es la justicia y la justicia, antes que nada, es la justicia social», concluyó.

Ante el revuelo que causó la propuesta del presidente Gustavo Petro, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, explicó que no se ha hablado de amnistía o indultos a los narcotraficantes y que este proyecto, como la ley de Paz Total, pretende “afinar los mecanismos de rendición de cuentas judiciales y extrajudiciales” no solo para los narcotraficantes, sino para los grupos armados y demás actores del conflicto.

“Todos los proyectos de paz, entre ellos los de reconciliación, pretenden que logremos afinar los mecanismos de rendición de cuentas judiciales y extrajudiciales para la diversidad de grupos armados y para que la sociedad reconozca el país que vivimos y la proyección de un nuevo país que merecemos. Y una parte de eso es, el proyecto de ley de reconciliación nacional”

Además, advirtió que este proyecto, que aún no ha sido presentado al Congreso ni del que se conocen mayores detalles más allá de lo que dijo el presidente Petro en Ciénaga de Oro, va en sintonía con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, e insistió en que en ningún momento se ha pretendido ni indultar o dar amnistía a los narcotraficantes.

“Nadie está hablando de amnistías o indultos, simplemente estamos retomando las conclusiones de la Comisión de la Verdad que invitó a todos los gobiernos a iniciar diálogos con la mayor diversidad de grupos armados y eso es lo que estamos desarrollando”.

También señaló que “cualquier proyecto de ley tiene como centro el respeto a los estándares internacionales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Todos los procesos de construcción de paz tienen mecanismos de esclarecimiento judicial que permitan generar políticas que garanticen la no repetición. De eso se trata esta ley hasta el momento”.

