En medio del acto de entrega, que se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, de la Constitución Política que reconoce derechos al campesinado, el presidente Gustavo Petro invitó al movimiento campesino a manifestarse de manera pacífica para defender sus derechos.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. “Es indispensable que aparezca el movimiento campesino en toda su expresión porque hay que luchar, de forma pacífica, por una reforma Agraria en Colombia”, aseguró el Jefe del Estado durante el Acto de Entrega, este miércoles 5 de julio, de la Constitución Política que reconoce Derechos al Campesinado, en Bogotá.

Asimismo, aseguró: “El camino de la paz -más que la voluntad del que está armado, más que la voluntad de los sectores populares más radicalizados- está en manos del que tiene todo el billete, todo el poder, simplemente aceptando un pacto que no tiene que ver con cómo los que nunca han tenido nada se arrodillan sino cómo se permite una mejor distribución de la riqueza”.

En su alocución dijo: “Hoy es indispensable que aparezca el movimiento campesino en toda su contundencia a nivel nacional. Porque hay que luchar por la reforma agraria. Porque hay que acelerarla. Porque aún en el Congreso hay concepciones absurdamente retrogradas como las que quisieran quitarle la función social a la tierra”.

Durante el acto -que se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá- el Jefe del Estado hizo énfasis en que la sociedad colombiana no logrará disminuir la desigualdad social -una de las más altas del planeta- si no logra cambiar la tenencia de la tierra.

“Si hablamos nosotros de igualdad social, que es la base de la paz, no se puede hablar de paz sin una sociedad más equilibrada, más equitativa. La posibilidad de la paz naufraga en medio de la desigualdad”, enfatizó el Jefe del Estado y agregó: “(…) No me imagino cómo se puede volver realidad un Acuerdo Nacional si todavía estamos pensando en que el campesinado debe vivir en páramos y selvas y no en la tierra fértil”.

El Presidente formuló, entonces, la invitación a suscribir un pacto a quienes ostentan el poder económico y son dueños de grandes extensiones de tierra en el país. “Los invito a transitar el camino de la paz aceptando un pacto que permita la mejor distribución de la riqueza”. Y continuó: “no van a perder un peso, no van a ser expropiados simplemente van a ganar más porque están en una sociedad más rica, porque están en una sociedad muchísimo más productiva, porque están en una sociedad que ya no se va a destinar a matarse entre sí”.