Con plantón movimientos insisten en que “ser líder social no es delito”

Foto: Asociación Minga

21 Ene 2019

Hoy lunes 21 de enero se realizará desde las 9 de la mañana el Plantón de Solidaridad “Ser líder social no es un delito”, evento que busca sumar voces contra la persecución sistemática y criminalización hacia el movimiento social colombiano y los líderes como portadores de sus banderas.

Históricamente en Colombia se ha evidenciado una grave violación a los derechos humanos. Desde 2016 diferentes organizaciones han denunciado asesinatos, señalamientos, desapariciones forzadas, atentados entre otros crímenes a los líderes sociales; y aún no se ha evidenciado una voluntad política por parte del gobierno para neutralizar la situación.

El plantón se realizará en nombre de Julián Gil, integrante de la Comisión Internacional y Secretario técnico del Congreso de los pueblos, quien fue judicializado y criminalizado el 6 de junio del 2018, y en conmemoración de Carlos Alberto Pedraza, defensor de derechos humanos, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE– y del Congreso de los Pueblos, quien fue desaparecido, torturado y asesinado hace cuatro años.

El plantón se llevará a cabo en la calle 31 No. 6-20 en los juzgados especializados de Bogotá, donde, el Congreso de los Pueblos invita a solidarizarse con los líderes y lideresas sociales que luchan por la paz y construyen un país diferente cada día, por ello, afirman que ser líder social no puede costar la vida, ni la libertad, porque ser líder social no es un delito.