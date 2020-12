Derechos Humanos: Un camino de afirmación a la vida

Este 10 de noviembre se conmemora el día internacional de los Derechos Humanos, una fecha que llega en un año en donde el mundo enfrenta uno de los retos más grandes, qué va más allá de la pandemia y está basado en proteger el futuro mediante un trabajo universal basado en la defensa de los derechos Humanos.

Afirmación respaldada por, Antonio Guterres, secretario general de la ONU quien indicó que «la pandemia nos ha recordado 2 verdades sobre los derechos humanos, la primera de las cuales es que violarlos nos perjudica a todos, y la segunda es que los Derechos Humanos son universales y protegen a todos, eso quiere decir que una respuesta eficaz a la pandemia debe basarse en la solidaridad y cooperación».

Por tanto para Guterres, los esfuerzos divididos el autoritarismo y el nacionalismo «no tiene sentido frente a una amenaza global y más aún cuando está tiene un mayor impacto en los grupos vulnerables«. (Se agota el tiempo para dar vida a las curules de la paz advierten al Consejo de Estado)

Palabras que que a su vez fueron reinterpretadas por Hasan Dodwell, director de Justice for Colombia, quién indicó que como organización de Derechos Humanos en la defensa de la vida y la paz de Colombia, han logrado qué quiénes han sido enemigos en casa, refiriéndose a su país de origen, se unan en la defensa y la protección no sólo de los Derechos en Colombia sino de quienes diariamente ponen su vida en riesgo por defenderlos y exigirlos.

Al mismo tiempo resaltó que este año sin duda han sido de gran impacto para la defensa de la vida, «las cifras de líderes y lideresas asesinados durante el 2020 dan cuenta de que la situación en Colombia en materia de Derechos Humanos ha empeorado«. (Comunidades indígenas enfrentan masacres, amenazas y asesinatos en menos de 24 de horas)

Y reconoce que pese a que es difícil llevar a la comunidad internacional el tema de la situación en Colombia es algo en la que ya han avanzado, reflejo de ello es la acción qué se realizó la primera semana de diciembre en una de las dos cámaras del Parlamento Británico. Un debate que a su vez contó con la participación de 10 miembros de la cámara quienes cuestionaron el compromiso de Duque y la Fiscalía con la paz de Colombia.

(Para profundizar mas este este le invitamos a leer la entrevista especial con Hasan Dodwell Parlamento británico cuestiona el compromiso de Duque y la Fiscalía con la paz)

Una presión por parte de la comunidad internacional que se ha extendido al Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes han reconocido su preocupación ante la realidad y el panorama de violencia que se ha aumentado en el país. (CIDH está al tanto de las barreras que pone el Estado para acceder a información sobre la verdad del conflicto)

Ante estas acciones de la comunidad internacional Dodwell señala que «nunca van a ser suficientes las acciones en la defensa de la vida y más aún cuando hay personas que viven con miedo, cuando hay constantes vulneraciones a los Derechos Humanos, cuando la vida de un líder social está bajo tanto riesgo en Colombia», es allí donde según el defensor se da tanta frustración y tristeza al ver que las denuncias y alertan pasan en blanco.

» Nosotros intentamos que desde las esferas políticas se generen acciones por Colombia, pero al final estas son cartas y palabras, que no tienen una incidencia inmediata mientras las personas siguen siendo asesinadas en sus territorios». Hasan Dodwell, Director de Justice for Colombia

Y enfatizó que por tanto «los esfuerzos no dejarán de ser suficientes, hasta que no se detenga la tragedia de Derechos Humanos que vive el país en este momento». Así pues para Dodwell una de las acciones que permite que estos esfuerzos se sigan reproduciendo y extendiendo a más y más personas es la movilización social, «un motor de esperanza para las comunidades, para que sientan que no están solos».

«El Gobierno de Duque parece ser alérgico a los Derechos Humanos»

Diana Sánchez directora de la Asociación Minga y vocera de la Coordinación Colombia Europa- Estados Unidos, habló sobre el porque se incrementado la violencia, el porqué no se detiene la violación de Derechos Humanos en Colombia y el porqué nuevamente se están registrando una crisis humanitaria en el país.

Indicando entonces que para ella la respuesta a estás y más preguntas no es un Estado fallido, ni mucho menos que este Estado no puede hacer nada o tenga un marco de políticas públicas que le permita actuar y prevenir y controlar toda esta violencia. (Proteger a los Defensores de DD.HH, un desafío para las políticas públicas en Colombia)

Destacando que uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz frente al panorama que se está viviendo es la creación de 13 dispositivos políticos normativos, jurídicos e institucionales para hacerle frente justamente a la situación de violencia en el país, previendo que un posconflicto armado iba a traer grandes riesgos, tanto como para ex combatientes, como a líderes que respaldaran la firma de este Acuerdo.

Uno de ellos es la Comisión Nacional de garantías de seguridad encabezado por el Presidente de la República, cuyo objetivo es crear políticas que permitan el desmonte total del paramilitarismo, «sin embargo esta Comisión no está funcionando y aparentemente sí lo hace, porque se convocan reuniones, y públicamente indican que todo funciona con normatividad, pero en esencia la semilla de esa comisión no funciona porque el Gobierno le quitó este mandato y la desnaturalizo».

Para Sánchez un claro reflejo de ello es que no se está desmantelando al crimen organizado y por el contrario se ve un crecimiento exponencial de las disidencias de las FARC, «el Gobierno indica que son ellos los que atacan a los líderes y lideresas, pero se desconocen los responsables y mucho menos cómo operan, y es cuando uno se pregunta ¿Porque no hay un desmantelamiento de estas estructuras?, y al contrario recibimos denuncias en donde pareciese que hay un pacto entre estas estructuras armadas y la fuerza pública» , y es allí donde según Sánchez hay un papel nefasto del Estado para prevenir.

Y finalizó enfatizó en que la preocupación qué tienen diferentes organizaciones y defensores de Derechos Humanos es el papel de las entidades del estado, que ejecutan un rol contrario a lo que deberían realizar como organizaciones creadas para el beneficio de la sociedad colombiana. (Colegio de abogados de New York advierte sobre presiones a la rama judicial en caso Uribe)

«Hemos notado con preocupación como el partido de gobierno a cooptado varios de los entes del Estado como la Procaduria, la Contraloría, la Fiscalía y recientemente la Defensoría del Pueblo, esto teniendo claro que el enfoque del Centro Democrático va en contravía de la realización de los Derechos Humanos, atrapadas en estas políticas contra derechos». Diana Sánchez |Directora de la Asociación Minga

La labor de defender Derechos Humanos en Colombia

Marino Córdoba vocero de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (Afrodes ) y recientemente ganador del reconocimiento «toda una vida» del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, indica que alrededor del trabajo que hacen hombres y mujeres para defender la vida, el territorio y el ambiente, debería existir una pregunta permanente de qué tan importante es y cómo es que se hace esta labor y aún más quienes están detrás poniendo su vida en riesgo por la defensa de estos.

Y señaló que en Colombia esta labor que representa a tantos en los últimos años ha sido estigmatizada, específicamente por el trabajo que hacen hombres y mujeres para que se garanticen los derechos fundamentales, «para mí un defensor de Derechos Humanos es una persona que trabaja directamente enfocado en esta área y que aborda una situación que tiene una afectación en la comunidad de la que pertenece, en mi caso particular las comunidades víctimas del conflicto armado».

Resaltó además que el trabajo de los líderes y lideresas es representar comunidades y a su vez transmitir un mensaje de sus necesidades, sus aspiraciones, y que la solución del mismo, está en manos de otro que se encuentra en el Gobierno Nacional y tiene la responsabilidad de resolver estos problemas.

«Como seres humanos tenemos una misión en esta tierra, la que asumimos los líderes y lideresas es defender la vida y defender los Derechos Humanos» Marino Córdoba vocero de Afrodes

Una labor según Córdoba que asumen cientos de personas en el país en la defensa de la vida y el territorio y que muchas veces es una sentencia de muerte, «a los defensores de Derechos Humanos se les ha estigmatizado, se les persigue y se les asesina, limitando sus derechos fundamentales, en donde al defender los derechos debemos eliminar muchas de nuestras libertades, una de ellas andar libremente por los territorios sin miedo a perder nuestras vidas».

Y finalmente señaló que esta labor no solamente en Colombia representa un riesgo, sino también una tarea para que el mensaje se extienda y esta labor se convierta en escuela generacional, » sí se apaga la luz de un defensor de Derechos Humanos vamos haber cientos más encendiendo una llama más fuerte, en exigencia de la vida, porque esta es una labor que se transmite esperanza y se realiza de por vida«.

Un mensaje que es extendido a las futuras generaciones de jóvenes y niños que están siendo formados con herramientas de paz y de respeto por todas las formas de vida, algo que tiene claro Luz Marina Cuchumbe lideresa y víctima del conflicto armado de Inza, Cauca, quién indicó este es el momento para que «nos juntemos víctimas y victimarios, desde las ciudades y y las zonas rurales, para llevar al mundo el mensaje de que la paz es posible y es una realidad qué esperamos«.

Conozca el mensaje completo de la lideresa del Cauca Luz marina Cuchumbe



Escuche el programa completo en : Otra Mirada 10 de diciembre día de los Derechos Humanos #DDHHAfirmandoLaVida

Síguenos en Facebook: