Rodolfo Hernández aceptará curul en Senado y tendrá que responder ante la Corte Suprema en juicio por corrupción

Fotografía cortesía.

El jueves 23 de junio el excandidato presidencial Rodolfo Hernández comunicó su decisión de aceptar la curul de senador a la que tiene derecho, gracias al estatuto de oposición, por haber quedado segundo en las pasadas elecciones presidenciales. La decisión llega unos días después de que su formula vicepresidencial, Marelen Castillo, también anunció que iba a aceptar la curul en la Cámara de Representantes.

En el comunicado a través del que anunció su decisión, Rodolfo Hernández afirmó que no cuestionará la legitimidad de los votos que han vuelto a Gustavo Petro el próximo presidente de Colombia:

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera vuelta votó por el cambio que representé, completamente independiente, sin el respaldo de ningún tipo de alianzas”.

El exalcalde de Bucaramanga se refirió además al “gran acuerdo nacional” proclamado por Gustavo Petro en su discurso el pasado domingo 19 de junio, señalando que espera de dicho acuerdo que sea “verdadero y genuinamente construido” sobre las necesidades que el país requiere sean enfrentadas, y “en los más caros valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991”.

Para Rodolfo las exigencias abarcan: “el respeto a la propiedad privada, el respeto a los derechos adquiridos, el combate frontal a la corrupción, la reducción inaplazable de la pobreza, el cese a la polarización y el respeto a los opositores”.

Como senador, los procesos que Rofoldo Hernández enfrentará por corrupción pasarán a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

