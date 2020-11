Muertes de los detenidos en «La Modelo» a manos del INPEC fueron intencionales: HRW

Según un estudio publicado por la ONG Human Rights Watch –HRW– que contó con la participación de instituciones forenses internacionales, las muertes de las personas detenidas, durante el motín penitenciario que tuvo lugar en la cárcel La Modelo en marzo de este año “habrían sido intencionales”. (Lea también: Amotinamiento dejó 23 muertos en cárcel La Modelo)

Cabe recordar que el 21 de marzo de este año, 24 internos de la cárcel La Modelo murieron y 76 más resultaron heridos, luego de que se produjera un motín en el centro penitenciario originado por la reacción violenta de los guardias del INPEC, ante las protestas que iniciaron varios reclusos por la precaria e indigna condición de hacinamiento en la que se encontraban y por el temor a que el virus se propagara al interior de la cárcel.

El estudio publicado contó con la participación del Independent Forensic Expert Group –IFEG- y el International Rehabilitation Council for Torture Victims –RCT-, dos instituciones forenses reconocidas como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales.

Los expertos forenses analizaron los 24 informes de necropsia que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal, concluyendo que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar” y que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.

Frente a estos hallazgos, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco; expresó que pese a que “este informe, basado en documentación oficial, indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales; hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre el caso”.

Según HRW, los 24 informes de autopsia examinados por los expertos internacionales no anexaban fotografías, bosquejos, análisis de balística, ni información de investigaciones en el lugar de los hechos; sin embargo, al ser los reportes oficiales elaborados por Medicina Legal sirvieron de base para realizar el estudio.

Asimismo, HRW advirtió sobre otro tipo de irregularidades en los informes de autopsia, como por ejemplo que 10 de ellos no estaban firmados y otros 2 estaban marcados con la etiqueta “borrador”. No obstante, según la ONG, fuentes oficiales indicaron a los expertos forenses que realizaron el estudio, que no se habían presentado actualizaciones, ni revisiones hasta el día 9 de noviembre; por lo cual los hallazgos fueron publicados ya que no había información nueva.

Las investigaciones no han arrojado responsables sobre lo ocurrido en La Modelo

HRW señaló que se ha reunido a través de sus representantes con el Fiscal General, Francisco Barbosa, para indagar sobre el estado de las investigaciones frente a este caso; pero según lo recogido en estos encuentros, informó que hasta el día 13 de noviembre, aún no se habían presentado imputaciones en relación con las muertes y lesiones que sufrieron los reclusos, es decir que los responsables no han sido individualizados para ser presentados ante la Justicia. (Lea también: «Fiscal Barbosa está encubriendo responsables de masacre en cárcel La Modelo» Uldarico Florez)

En relación con esto, José Miguel Vivanco afirmó que: “Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por el uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”.

Por otra parte, Human Rights Watch también cuestionó el hecho que Margarita Cabello, entonces Ministra de Justicia, sea quien vaya a asumir las investigaciones ahora en su rol de Procuradora, señalando que “existen motivos válidos para temer que haya un conflicto de interés que limite las posibilidades de una investigación oportuna, eficaz e independiente sobre los hechos en La Modelo, dado su anterior cargo como ministra y el hecho de que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido”.

