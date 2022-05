MOE rechazó el “actuar delictivo” de empresas que constriñen a sus empleados

MOE rechazó el “actuar delictivo” de empresarios. Fotografía Colprensa.

La cuenta regresiva para que las elecciones presidenciales se realicen ya alcanza su fase final, faltan solo 12 días para el domingo 29 de mayo, día en que las y los colombianos saldrán a las calles a votar. Además de la violencia que azota al país, cada día han surgido nuevas polémicas en relación a ese tema, y está vez, la empresa de lácteos Colanta se sitúa en el ojo de la opinión pública.

Desde este lunes 16 de mayo, se conoció una misiva del gerente de Colanta, Sergio Gonzáles Villa, la cual iba dirigida a sus empleados y empleadas, y en la que se habría tomado partido en las elecciones presidenciales. De acuerdo a las críticas que ha recibido la compañía, las frases de la carta favorecen a candidato Federico Gutiérrez, pues incluso el documento plasma los colores de su campaña política, el azul y el purpura.

Sin embargo, el gerente se defendió ante varios medios de comunicación y afirmó que el pasó la misiva sin colores, que estos no son “apropiables” y que el texto se da ante las supuestas preguntas de los y las empleadas ante la postura de la empresa. “Uno es la cabeza visible y tiene la obligación de dar una recomendación sin comprometer y la carta no tiene compromiso con nadie”, agregó Gonzáles.

«Hoy es el deber de nosotros como ciudadanos decirle a la gente que dejen de ser apáticos, que no se estén quejando permanentemente de los políticos en Colombia. El doctor Jenaro, antiguo gerente de Colanta, decía que “el que no hace la política, la padece”. Si uno no toma decisiones, se va a arrepentir de eso».

Sergio Gonzáles Villa, gerente de Colanta.