‘Marchas de las Mayoría’ por el país. ¿Expresión popular u oportunidad para la oposición?

Hoy, 16 de agosto, habrá manifestaciones en las principales ciudades del país contra el gobierno Petro mientras aumentan las críticas contra el proyecto de «paz social». La oposición en búsqueda de respaldo popular.

Por William Kleckner, Redacción Contagio Radio

Bogotá. Hoy 16 de agosto tendrán lugar marchas de la oposición en las principales ciudades del país contra el gobierno Petro. Las denominadas “Marchas de las Mayoría” alcanzan su segundo momento después del 20 de junio, en que él hubo, según fuentes policiales, 90 mil de personas manifestando por las calles.

Si bien el nombre y lo sectores que empujan a esas marchas son los mismo de las convocatorias anteriores, hay algunas deferencias sobre los motivos que se dieron en esos meses para invitar a marchar en contra de la actual administración.

El 20 de junio las motivaciones principales eran el rechazo a las reformas empujadas por el Ejecutivo, la laboral y la de la salud, que no tomaron la mayoría en el Congreso; expresar confianza hacia instituciones estatales como la Fiscalía, la Procuraduría y las FF. AA. y manifestar contra el proyecto de “paz total” por la inseguridad, que la oposición dice, ha creado en el país.

Hoy las marchas siguen con estos mismos presupuestos, pero llevan también otras polémicas contra el gobierno que se dieron en esos meses.

Primero, el caso del hijo de Petro, Nicolas, que está bajo investigación judicial por haber aceptado financiaciones ilegales por la campaña electoral de su padre. Si bien Nicolas Petro admite de haber recibido ese dinero de manera ilegal, también afirma que su padre no sabía nada de esa financiación. Claramente la oposición no está de acuerdo y sostiene que Petro no podía no saber de ese dinero y pide su renuncia.

Otra motivación es la falta de seguridad que afecta el país y la oposición al proyecto gubernamental de “paz total”, que sectores de la oposición dicen que deja el camino libre a grupos insurgentes o criminales. En agosto van siete policías asesinados. Otros anuncios que levantan a la oposición son el reciente nombrado de Salvatore Mancuso como gestor de paz y las presuntas amenazas de muerte hechas por el ELN contra el Fiscal.

Uno de los principales convocantes a las manifestaciones es Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático y miembro de una de las familias más destacadas del país, digo: “Hay miedo y terror en Colombia. El clamor por la seguridad es unánime, basta oír a los alcaldes y a los gobernadores. Necesitamos una respuesta del Gobierno Nacional y tenemos que respaldar y apoyar a nuestra fuerza pública que hoy está amarrada de manos y pies por un gobierno que premia a los criminales y castiga a los ciudadanos”.

Esas mismas preocupaciones fueron recientemente nombradas por la Federación Nacional de Departamentos, que ha enviado un mensaje al gobierno elevando inquietudes sobre el aumento de la violencia en el país y pidiendo una reevaluación sobre el proyecto de paz total.

Siga el seguimiento de la marcha en los canales de Contagio Radio.