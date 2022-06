“Hemos logrado unificar prácticamente a todas y todos lo demócratas”: Petro a Angélica Lozano

Angélica Lozano respaldó a Gustavo Petro. Fotografía Instagram/angelicalozano10.

Faltan solo seis días para conocer al próximo presidente y vicepresidenta de Colombia, y varios sectores políticos siguen anunciando a quién va dirigido su voto. Nuevamente, una figura de centro se une a la campaña del Pacto Histórico junto a Francia Márquez y Gustavo Petro, se trata de la congresista del Partido Verde, Angélica Lozano.

La intención de voto fue dada a conocer por medio de la cuenta oficial de Twitter la senadora, quien afirmó que “El cambio es imparable”. Lozano también señalo que su decisión obedece a objetivos comunes, especialmente en la educación, “por las mujeres, jóvenes, viejos, por los que sobran y quieren más democracia, votaré por Gustavo Petro y Francia Márquez”.

Por las mujeres, jóvenes, viejos, por los que sobran y quieren más democracia, votaré por Gustavo Petro y Francia Márquez.#ElCambioEsImparable y les invito a sumarse. Dejamos nuestras diferencias para evitar que las cosas sigan igual.



¡Vamos juntos a sacar a Colombia adelante! pic.twitter.com/mnynK2kpSY — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 12, 2022

La congresista también expresó en la emisora radial La W, “con Petro y Francia hay un proyecto político de país pensado en los jóvenes, en las mujeres, en unir, conocen el Estado y los territorios, conocen y respetan las leyes, y ahí estaremos para controlarlos (…) En cambio Rodolfo no conoce el Estado, desprecia la ley, se limpia el c*** con la ley, se salta las normas, no es un proyecto colectivo ni tiene un equipo (…) No puedo luchar contra la corrupción y hacerme la loca con los procesos que en estos micrófonos se han detallado. Con Petro y Francia hay una oportunidad de transformación y estaremos vigilantes”

Ante el apoyo, el líder del Progresismo agradeció a Lozano junto a su formula presidencial, Francia Márquez.

