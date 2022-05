Gustavo Petro volvió a la plaza pública con chaleco y escudos antibalas

Gustavo Petro volvió a la plaza pública. Fotografía Twitter @AABenedetti.

Después de que se develara un plan de asesinato en contra del líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, el aspirante presidencial se vio obligado a suspender su agenda en la región del Eje Cafetero. Según el informe que sustentó la denuncia, miembros del grupo paramilitar La Cordillera iban a ejecutar el crimen en Risaralda.

Pese a esto, el jueves 5 de mayo, Gustavo Petro volvió a la plaza pública en Cúcuta, Norte de Santander, en donde se presentó con la camiseta del equipo de fútbol Cúcuta Deportivo, que dejaba ver que portaba un chaleco antibalas. El candidato además dio su discurso en medio de escudos que protegían su vida.

La UNP (Unidad Nacional de Protección), entidad que debe resguardar a Petro, dispuso una ambulancia cerca al escenario en caso de que se presentará algún ataque. «Lástima que un candidato a la presidencia tenga que hablarle así a la gente. Pero nada evitará que Gustavo Petro siga llenando las plazas del país. El cambio es imparable», señaló por medio de su cuenta oficial el senador Armando Benedetti.

Dentro de las afirmaciones del candidato del progresismo, se afirmó que en caso de llegar a la Presidencia de Colombia se restablecerían las relaciones con Venezuela. “Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso (…) Yo no veo alternativa para Cúcuta, si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, afirmó Petro.

De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, MOE, este periodo preelectoral es el más violento en 12 años, reflejo de ello son las amenazas de las que han sido víctimas las formulas presidenciales y las y los líderes sociales.

