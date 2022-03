Comunes anuncia que apoyará la formula presidencial del Pacto Histórico

Comunes respaldó al Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. Fotografía Pacto Histórico.

Este lunes 28 de marzo, el partido Comunes anunció que será una más de las bancadas que apoyará al Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo. La noticia la confirmó el presidente del partido de los y las firmantes de Paz, Rodrigo Londoño (Timochenco), quien se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter.

En el mensaje del excombatiente afirma que la decisión de acompañar la propuesta de una «Potencia Mundial de la Vida» de Gustavo Petro, candidato presidencial y Francia Márquez, formula vicepresidencial, es parte de una «reafirmación del compromiso y convicción» del partido con el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 con el Gobierno Nacional.

Reafirmo el compromiso y la convicción del Partido Comunes con la paz del país.



Compañeras/os del Pacto Histórico, legislaremos con ustedes, hombro a hombro, por el país que soñamos.@petrogustavo cuente con nosotros para hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida. — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 28, 2022

El excomandante señaló que, en medio del escenario electoral que atraviesa Colombia con denuncias de fraude y el aumento de la violencia, no puede evitar no pronunciarse frente al tema y dar su apoyo a una de las formulas presidenciales con mayor favoritismo de las y los colombianos. «El silencio y la estigmatización no pueden ser el destino de los firmantes de paz», afirmó el presidente de Comunes, quien también expresó que las propuestas de la formula presidencial del Pacto Histórico son una vindicación de los Derechos Humanos.

«El programa de Gustavo Petro pone su atención en las violencias padecidas por los sectores históricamente marginados. Da protagonismo a las mujeres, a las comunidades rurales y a la clase trabajadora del país. Su propuesta es gobernar para vindicar sus derechos». Rodrigo Londoño.

El mismo día, el senador de la Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño, también aseguró que apoyará la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. “Este país necesita cambios estructurales, no de maquillaje como ha venido sucediendo en estos 200 años», afirmó el congresista en un medio de comunicación.

Soy parte de una generación que sueña con la paz y la igualdad 🇨🇴. Creemos en las luchas que cultivamos con actos de coherencia. Por eso, hoy quiero anunciar que apoyo a @petrogustavo y @FranciaMarquezM. Invito a los verdes de Boyacá a que votemos por el cambio 💪🏼#VerdesConPetro — Jorge Eduardo Londoño Ulloa Senador (@JorgeELondonoU) March 28, 2022

Dentro de la coalición progresista, se afirma que precisamente se busca hacer un Pacto con gran parte de los sectores políticos para avanzar en la paz en la protección de la vida y del medio ambiente.

