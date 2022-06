“Usted se burla del debate, la justicia, los medios de comunicación y los colombianos”: Petro a Rodolfo Hernández

Esta fue la respuesta de Gustavo Petro a Rodolfo Hernández tras su propuesta para debatir. Fotografía EFE.

Faltan solo 3 días para el tan esperado domingo 19 de junio, día en que se dará inició a la segunda vuelta presidencial, y en donde finalmente las y los colombianos conocerán quien ocupará la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Además de los apoyos y fichas que se han movido al interior de las campañas del Pacto Histórico y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, los y las votantes podrán hacer análisis de los candidatos en contienda en medio de un debate presidencial.

A pesar de que el aspirante presidencial Rodolfo Hernández, afirmó desde el pasado 29 de mayo que no participaría de ningún debate, y que daría a conocer su plan de gobierno por medio de redes sociales y entrevistas, un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, le “obligó” a participar del importante escenario.

La aceptación de Hernández se dio por medio de una misiva, que fue calificada por expertos como una evasión, pues en algunos fragmentos afirmó que la solicitud hecha por medio de una acción de tutela de mujeres feministas y defensoras de Derechos Humanos, entre las que está Ángela María Robledo, debía aplicarse únicamente con las y los implicados y no “someter” al resto de la ciudadanía.

El exalcalde de Bucaramanga, también puso una serie de condiciones, primero, que el encuentro se realice en la capital santandereana, cerca a su casa por “temas de seguridad” y que su formula vicepresidencial, Marelen Castillo, abogados, asesores y equipo de trabajo sean quienes coordinen el espacio con el Sistema de Medios Públicos – RTVC. Dentro de las sugerencias, también se contemplaron determinados moderadores que han demostrado abiertamente su preferencia por Hernández.

La respuesta de Gustavo Petro no se dio a esperar, tras la respuesta del tribunal y posteriormente la reacción de Hernández, el líder del Pacto Histórico expresó que está listo para debatir y resaltó que siempre ha promovido este escenario y siempre ha estado preparado para plantear sus ideas en relación a la administración nacional.

“Ayer dije que estaba listo para el debate, y lo reitero. Ayer y también hoy. Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan. Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate. Ninguna. Dejo en manos del Sistema de Medios Públicos RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea”.

Carta de respuesta de Gustavo Petro a Rodolfo Hernández.