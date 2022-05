«Los derechos del corazón deben sonar más duro que los fúsiles»: Reserva Activa con Gustavo Petro

Reserva Activa y formula presidencial del Pacto Histórico. Fotografía Twitter @FranciaMarquezM.

A 29 días de que se lleve a cabo la jornada de elección presidencial, cada vez son más y más los distintos sectores que apoyan a alguna de las ocho candidaturas en contienda. Sin embargo, en los últimos días el papel de los medios de comunicación y sobre todo, de la Fuerza Militar y de Policía, ha estado en el ojo del huracán.

Lo anterior se da tras la presunta participación en política de militares activos, como es el caso del comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro, quien ha realizado diversos señalamientos en contra del candidato Gustavo Petro. «A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura», se lee en un Tweet del militar.

Incluso, el pasado jueves 28 de abril, 21 organizaciones de la Reserva Activa conformada por militares y policías en retiro, «regañaron» a Zapateiro precisamente por su accionar.

«Sabemos de la ideologización a la que están expuestos los generales en Colombia que son adulados, lisonjeados y premiados por los políticos para subyugarlos y mantenerlos en una posición servil ante la clase política (…) Defender la Institución es no debilitarla, defender la Institución es sentar posturas en los escenarios adecuados, pero alejados de la deliberación política, defender la Institución es responder de manera enérgica a los políticos que los exaltan en público, pero que consideran a los militares “campesinos de quinta”, esos políticos que dicen que “los generales son un desastre”, o el que ha dicho que “lo engañaron los soldados”. Comunicado 21 organizaciones de militares y policías retirados.

Las críticas se extendieron hacía la Revista Semana, que este sábado 30 de abril tituló un artículo como «Malestar en los cuarteles: generales, coroneles y soldados se destapan con SEMANA y cuestionan a Gustavo Petro», lo que muchos calificaron como una invitación a la realización de un «golpe de Estado», lacerando la democracia y develando intereses particulares.

“Creciente malestar de un sector de las ffmm” con un candidato? PERDÓN??? Las ffmm NO son deliberantes y le responden sin miramientos políticos a cualquiera que sea jefe de Estado. Lo contrario es INCUBAR GOLPES DE ESTADO. Peligroso como se está presentando la info. PILAS — Gabriel Cifuentes 🕊️ (@gabocifuentes) April 30, 2022

Recordemos que Zapateiro será investigado por la Procuraduría General de la Nación ante lo que sería una violación del Artículo 219 de la Constitución Política de Colombia que determina que «la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos».

«Hacemos un llamado a las organizaciones de la Reserva Activa que apoyan la muerte a que se nos unan, es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo»: Reserva Activa

Si bien algunos y algunas veteranas han a poyado candidaturas como las del candidato Federico Gutiérrez, uniformados en retiro han insistido en que esta solo es una parte del sector militar y policial. También se cuestiona de quiénes proviene el respaldo, porque al parecer también existe una diferencia notable entre las afinidades políticas de los altos mandos y los soldados de base que se encuentran en retiro.

En la noche del viernes 29 de abril, se realizó la Convención de militares y policías de la Reserva Activa, en donde participaron Gustavo Petro y su formula vicepresidencial, Francia Márquez. Al inició del encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Cali, el aspirante presidencial fue recibido con ovaciones de las y los asistentes, reflejando que también existe un apoyo de la Fuerza Pública hacía el Pacto Histórico.

«Nosotros como Institución estamos comprometidos en aportar a la construcción de una ruta de paz, en la que nuestro jóvenes sean los protagonistas de ella», expresaron en la presentación de la Convención.

«Nos hemos congregado 21 organizaciones de la Reserva Activa a nivel nacional (…) y hemos acordado darle un apoyo incondicional a los militares y a los policías, esos de base, a ellos que son jóvenes del Pueblo, a ellos que durante años una clase política los está utilizando para sus intereses así como nos utilizó a nosotros (…) Este país necesita un cambio. No podemos seguir enfrentando a nuestros jóvenes, porque detrás de un uniforme lo que hay son jóvenes (…) Por eso Colombia necesita un presidente que aprecie la vida y una vicepresidenta que aprecie la vida». Alfonso Manzur, director de Veteranos por Colombia.

Al evento también se convocó a otras organizaciones de retirados y retiradas a que promuevan la paz, «hacemos un llamado a las demás organizaciones de la Reserva Activa que apoyan la muerte y que apoyan el continuar un ciclo de violencia interminable a que se unan a nosotros, es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo. Es el momento que nosotros que hemos vivido la guerra, le demos un verdadero sentido a la Paz», invitó Alfonzo Manzur.

En el evento también participó el coronel retirado, Luis Fernando Borja, quien reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados «falsos positivos. En medio de la intervención se mencionó como responsable de este tipo de hechos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras que Borja afirmó que la pregunta debe ampliarse a quiénes sabían.

«Estos hechos no se pueden repetir nunca más. Soy un convencido de que nuestro país requiere un cambio (…) que se priorice la vida, la construcción de paz en perspectiva de una reconciliación y justicia. Por eso comparto con Gustavo Petro y Francia Márquez la propuesta de paz». Luis Fernando Borja, ex coronel del Ejército y responsable de «falsos positivos».

Junto a @petrogustavo acompañamos la convención de militares y policías de la reserva activa, quienes decidieron apoyar al gobierno del cambio, porque quieren mejores condiciones de vida para el Vivir Sabroso, en paz y en dignidad #FranciaLaViceDelCambio pic.twitter.com/S6OrhohAn1 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 30, 2022

Centenares de miembros de Veteranos por Colombiay la Reserva activa de las fuerzas militares, deciden apoyar la política de seguridad humana de la campaña del Cambio. https://t.co/m5SHzYJ4vB pic.twitter.com/s1Yow8dQY8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2022

