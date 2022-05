«Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez: el presidente de la mafia» Guylaine Roujol

Guylaine Roujol presentó su más reciente libro. Fotografía Twitter @GuylaineRoujol.

En entrevista con la periodista y escritora francesa, Guylaine Roujol, conversamos acerca de su más reciente creación, el libro «Dans les pas d’Álvaro Uribe Vélez: Le président de la mafia» o en español, «Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez: el presidente de la mafia».

Recordemos que Roujol también es autora de «Falsos positivos. La verdad del cabo Mora: el relato del militar», un libro que recoge la historia de Carlos Mora, el primer soldado que denunció las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados »falsos positivos» en Colombia.

«Yo viajo a Colombia desde 1993, es decir casi 30 años. Fue por casualidad, en una oportunidad que tuve de hacer un reportaje, entonces viaje y como suelo decirlo, como cualquier francesa que viaja a Colombia me enamore del país, o al menos yo quise regresar porque me encanta el país y porque me di cuenta que era un país muy complejo, con mucha violencia y muchos fenómenos que no alcanzaba a entender (…) Nunca pare de volver».

«Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez: el presidente de la mafia», de la editorial Fauves Editions tuvo su lanzamiento el pasado 11 de abril. Por ahora, como afirma su autora, no ha sido traducido al español y estará disponible en francés para aquellas y aquellos que quieran ojear sus paginas.

«Pablo Escobar nunca hubiera conocido tal trayectoria sin las licencias que el gobierno otorgó a los aviones y pistas de aterrizaje del cartel de Medellín. A principios de la década de 1980, el director de aviación civil, empleado de la mafia, era nada menos que Álvaro Uribe Vélez», se lee en la descripción del texto, que como comentó Guylaine, narra la historia del abogado y periodista, Daniel Mendoza Leal y por supuesto del expresidente colombiano, descrito como el «hombre más poderoso y temido de Colombia».

Según la autora el libro, además de contar de manera independiente la vida de cada personaje real y hace parte de la historia pasada y reciente de nuestro país, luego entrelaza las historias de cada unos y una de ellas y se complementan con las experiencias de Guylaine en su años de viajes y voluntariados en Colombia.

«El primer capítulo habla sobre una chica que conocí (…) aparentemente cayó en e microtráfico y la única foto que tengo de ella salió en Q’hubo en donde ella aparece descuartizada (…) Yo cuento como llegó ahí, lo que vi en treinta años son las consecuencias (…)al final de este capitulo cuento mi primera entrevista con Daniel Mendoza».

Desde la adolescencia del expresidente y hasta su desempeño como gobernador y presidente, Guylaine escribe «historias que se cruzan».

Si bien existen libros como a «Las Puertas del Ubérrimo», escrito por escrito por Iván Cepeda Castro y Jorge Rojas, «Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez: el presidente de la mafia», también acompaña los numerosos cuestionamientos realizados al expresidente e incluso, como nos comentó Guylaine ha causado asombro en Francia, donde con el Acuerdo de Paz se pensaría que ya no existe la violencia.

«Francia piensa que con el Acuerdo, Colombia es un país en paz, pero no saben tanto de los homicidios de líderes sociales, no saben tanto de la no aplicación de los acuerdos de paz (…) Ustedes, todos los colombianos, saben que varios departamentos de donde salieron las FARC no son controlados por el Estado o no como deberían ser, que hay muchos grupos armados y que el paramilitarismo nunca paró y que hay muchas poblaciones en Colombia que viven en el terror, entonces sí, hay sorpresa (lectores y lectoras francesas)».

Guylaine Roujol.