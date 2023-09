Ejército admite que militares amenazan a comunidad de Tierralta

The estimated reading time is 2 minutes

El Ejército Nacional reconoció que militares de la Décima Primera Brigada serían los presuntos responsables de amenazar y amedrentar a la comunidad de la vereda Bocas del Manso, en jurisdicción de Tierralta, Córdoba. Los uniformados se disfrazaron de guerrilleros. El presidente aseguró que “Los que dieron la orden de los hechos es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. En un comunicado, el Ejército Nacional admitió que soldados del Batallón de Infantería N.º 33, “Batalla de Junín” de la Décima Primera Brigada, habrían intimidado a habitantes de la vereda Bocas del Manso en el municipio de Tierralta, Córdoba.

¿Qué buscaban los que dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de la vereda El Manso. El mensaje era para la sociedad, para decirles ‘este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos. Hay que poner orden”, dijo Petro durante un encuentro con sindicalistas.

En un video en redes sociales, en horas de la tarde del 12 de septiembre, aparece un grupo de hombres armados que amedrenta a la comunidad en una vereda de Tierralta. En un comienzo corrió el rumor de que se trataba de integrantes de las disidencias, pero pronto fue conocida la noticia de que eran integrantes de las fuerzas militares.

Denuncias de la comunidad

La comunidad denunció que los militares amenazaron con sus armas a las personas, cometieron un abuso sexual contra una mujer de la vereda, les robaron algunas pertenencias y los usaron como escudos humanos.

Igualmente, habitantes de la vereda señalaron que al menos 50 personas de la vereda donde había mujeres, adultos mayores, hombres y menores de edad fueron retenidos por el comando de 10 hombres del ejército.

Militares admiten responsabilidad

Por, el Ejército Nacional condenó los hechos y anunció el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad de los militares que amenazaron a la población.

“Los que dieron la orden de los hechos es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo: no vayan a ser estúpidos en eso. Ningún soldado se debe prestar otra vez para fusilar jovencitos y matar campesinos. Eso no puede ser en Colombia. Ese no es el camino”, señaló el presidente Petro.

“Yo les digo a los hacendados que la propuesta del Gobierno es simple y fácil: les estamos comprando no la hacienda, sino la mitad de la hacienda, a precio comercial, para que un campesino pueda tener una parcela y se cultiven alimentos en Córdoba. Eso es un negocio para el hacendado, el campesino y el país”, puntualizó Petro.