Desde hoy el 2 de mayo será el Día Conmemoración de las Víctimas de Bojayá

19 años después de un hecho que dejó 83 personas muertas y más de 100 heridas en la conocida como la Masacre de Bijayá, se recordó a las víctimas a través de un homenaje en el que se socializó la Ley 2087, que declara el 2 de mayo como día conmemorativo de las víctimas de Bojayá.

#Bojaya2DeMayo verdades que falta por decir, responsabilidades por reconocer, todo por reconstruir para garantías de no repetición. Emisión en vivo denuncian confinamiento hoy. pic.twitter.com/mlyIxmMpTa

El 2 de mayo de 2002 la explosión de una pipeta de gas desató el terror en la cabecera municipal de Bojayá, en el departamento del Chocó. Un enfrentamiento entre paramilitares e integrantes de las FARC fue la antesala al lanzamiento del explosivo por parte de la guerrilla que impactó la iglesia católica de Bellavista, donde la población civil se resguardaba del enfrentamiento.

El saldo que dejó esta masacre fue y sigue siendo lamentable: 83 personas murieron en el lugar, más de 100 resultaron heridas y cerca de 1.740 familias se desplazaron hacia Quibdó buscando dejar el poblado en el que le arrebataron la vida a sus familiares y conocidos.

17 años después de esta acción violenta, en 2019, los familiares recibieron los restos de sus seres queridos, tras el debido cotejo de identificación. De esta manera pudieron dar el último adiós a los seres queridos que la crudeza de la guerra se llevó.

Si bien cada año, al inicio del mes de mayo se recuerda a las víctimas de la masacre, este año tuvo un tinte especial. El domingo, desde las 8:00 de la mañana se llevó a cabo un homenaje en el que distintos sectores recuerdan lo ocurrido en Bojayá en 2002.

“Hoy queremos que el gobierno nacional nos ayude a reparar a nuestras víctimas. Muchos adultos están falleciendo y no han tenido la oportunidad de ser reparados, queremos que el gobierno le de celeridad a ese proceso y sobre todo, que le garantice al pueblo bojayaseño la no repetición”.

La Comisión de testigos (ONU DDHH, Diócesis de Quibdó, Padre Albeiro Parra, Jesús Alfonso Flórez y Danilo Rueda de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz), integrantes del Comité de los derechos de las víctimas de Bojayá, y ex integrantes de las FARC, hablaron sobre los compromisos del Proceso de Paz con Bojayá.

“El balance que hacemos los testigos es que no se ha cumplido con el derecho a la no repetición, sin embargo a más de 20 años las comunidades le siguen apostando a la defensa de la vida y de la paz con la propuesta del Pacto por la Vida y por la Paz (…) Sugerimos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pueda asumir el caso de Bojayá en su integridad y a partir de él poder construir un caso de JEP para todos los grupos étnicos del país”.

Por otra parte, para Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, lo sucedido en Bojayá no tienen ninguna justificación.

«En las FARC EP nadie quedó indiferente ante este hecho producido por nuestras propias armas, aún no nos perdonamos por lo ocurrido. La masacre de Bojayá resume el horror de la guerra (…) A las víctimas de Bojayá y a las comunidades queremos ofrecerles el Acuerdo que firmamos en La Habana con el Estado colombiano, en razón de esa poderosa reflexión decidimos cesar el conflicto. En el Acuerdo de Paz quedó el compromiso de aportar verdad y garantizar la no repetición y no dejaremos de trabajar un solo día en la reparación de las víctimas«.

Rodrigo Londoño, Senador Partido Comunes