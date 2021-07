Andrés Córdoba «Era un niño que apenas estaba conociendo el mundo»

Fotografía de Getty Images / Guillermo Legaria.

Este 23 de julio, el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, manifestó su rechazo y repudio ante el asesinato del joven Embera Chami, Andrés Córdoba Tamaniza. De acuerdo a la denuncia del Resguardo Indígena Totumal en el municipio de Belalcázar, Caldas, Andrés fue desaparecido de manera forzosa y asesinado por dos personas, entre ellas un miembro de la Fuerza Pública.

Socorro Tamaniza, madre del joven de 17 años, manifestó que, Andrés desapareció en la madrugada del 22 de mayo de 2021 cuando salió de su casa para reclamar el pago por su trabajo en la finca Estambul. «Mi hijo se fue como a las cinco de la mañana, mi marido me dijo que el muchacho no volvió a la casa y llegue y no había aparecido (…) Si iban a hacer eso con mi hijo, porqué mejor no lo llevaron al calabozo, porqué no nos orientaron a nosotros, porqué lo negaron», agrego la madre de Andrés.

La comunidad indígena también cuestionó la actuación de la Policía frente a la desaparición de Andrés Córdoba y manifestaron preocupación ante las declaraciones de Ever Fernando Alonso Moreno, comandante de la Policía del departamento de Caldas , quien según las denuncias de la comunidad sabía del estado del joven, pero insistió en que podía estar en otros lugares.

«Nosotros nos confiamos del sargento que se encuentra involucrado en estos hechos… Él se venía frecuentemente al resguardo y pedía la entrada libre. Nosotros como junta directivas dijimos que íbamos a trabajar de la mano de la fuerza Pública, pero nosotros como indígenas nos estábamos es equivocando, no sabíamos que nos iban a atropellar el corazón y que ellos iban a participar en estos hechos», afirmaron autoridades indígenas.

El resguardo también lamentó las condiciones en que fue entregado el cuerpo de Andrés Córdoba Tamaniza y afirmó que demuestra que sus alertas tempranas no son tenidas en cuenta. Para la comunidad es de suma gravedad que el joven hay sido decapitado y encontrado solo hasta después de 10 días de búsqueda.

«Hoy la comunidad en pleno se pronuncia, queremos manifestar el crimen que sufrió este joven. Las instituciones son garantes de nuestros derechos, pero hoy vemos que no protegen derechos, siempre llevan encima la discriminación contra los indígenas», agregaron las autoridades indígenas.

Le sugerimos leer: Tres jóvenes fueron asesinados en nueva masacre en Ocaña, Norte de Santander

«Andrés era un niño al que le negaron estudiar»

Además de reclamar justicia ante el crimen cometido en contra de Andrés Córdoba, la comunidad exigió una educación pensada en la población , que es mayoritariamente indígena. De acuerdo a las autoridades indígenas, los rectores y docentes de las instituciones educativas provienen de grandes ciudades y no poseen el conocimiento de la cultura indígena, lo que facilita que esta cada vez vaya desapareciendo.

Según la comunidad Andrés, fue uno de tantos niños indígenas a los que les niegan la educación pública y por eso inició sus trabajos en el campo. «Le negaron estudiar, era un niño que pensaba e instituciones educativas lo quitaron del estudio, le negaron el derecho a la niñez de todo y empezó a laborar en los campos para llevar el sustento a su familia», contó Salvador Morales, gobernador del resguardo indígena.

A la perdida de la cultura indígena se le suma, según las experiencias de la comunidad, la discriminación de la que son víctimas los pueblos indígenas. Las autoridades indígenas manifestaron que sienten que desde los gobiernos nacionales y departamentales se les pide a la Fuerza Pública que «desaparezcan y torturen a los pueblos indígenas, comuneros y jóvenes».

«Ante esta situación nosotros tememos por nuestra vida, por el estado opresor de los pensamientos bonitos de los pueblos indígenas. Si hablamos nos matan y si callamos también, entonces mejor hablamos», expresó una autoridad indígena.

Le puede interesar: Asesinan a Jesús Danilo Mora Londoño, firmante del Acuerdo de Paz