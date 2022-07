«Al país ya no lo van a manejar como a una finca» Iván Cepeda a Sarmiento Angulo

Son múltiples las reacciones que ha provocado la reciente declaración de Luis Carlos Sarmiento Angulo sobre los cambios que piensa implementar el gobierno del Pacto Histórico. Una de ellas es la del Senador Iván Cepeda que aseguró que al país ya no lo van a manejar como una finca y que se acabaron las «bravuconadas» de magnates y capataces que han ostentado el poder político y económico en Colombia.

Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, aseguró que los cambios que se vislumbran en el nuevo gobierno son «cuenticos» de cambiar todo. Las declaraciones se dieron en medio de la inauguración de la Vía al Llano, una de las más esperadas vías 4G que se anunciaron y concesionaron desde el gobierno de Juan Manuel Santos.

«Aquí no se viene con el “cuentico” de que vamos a cambiar todo” Luis Carlos Sarmiento Angulo

Las respuestas a dichas declaraciones no se hicieron esperar, una de ellas fue la respuesta de Iván Cepeda, quien aseguró que el país no se puede seguir manejando como una finca y no se aceptarán más órdenes bravuconas de los capataces y magnates. Además, el senador insistió en que la vía para manifestar desacuerdos será el diálogo.

Al país ya no lo van a manejar como a una finca. Se acabaron las órdenes bravuconas de capataces y magnates. Solo valen diálogo y argumentos. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 8, 2022

A las respuestas también se sumó la de Angélica Verbel, activista política quien aseguró que el pueblo ya está cansado de que las familias más ricas se opongan a lo que decreta la mayoría de lo habitantes de Colombia.

Este país no es su finca, señor Sarmiento Angulo; este es el país de todas y todos, y Ud no puede expresarse así de las reformas que el pueblo exige para poder vivir bien.



El pueblo se cansó de que ud, junto a otras familias, usen el Estado para apalancar sus negocios privados. pic.twitter.com/SAYJrkATyO — Angélica Verbel (@AngelicaVerbelL) July 8, 2022

Además de ello, muchas de las críticas a Sarmiento están enfocadas en las altas ganancias que ha tenido por cuenta de las concesiones viales que le han sido otorgadas por diversos gobiernos. Entre ellas la concesión de la Vía al Llano, que fue financiada con los dineros de las pensiones de los Colombianos y que además produjo la muerte de 10 personas en la tragedia del «Puente del Chirajara».

