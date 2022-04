Violencia contra la mujer sigue causando conmoción en México, la última víctima fue la joven Debanhi Escobar

Debanhi Escobar. Ilustración tomada del Instagram anakary.acosta.9.

Hay conmoción en América Latina por los altos índices de violencia en contra de la mujer. En México, se confirmó recientemente el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Debanhi Escobar, quien se encontraba desaparecida desde el 9 de abril.

México además se ubica como el segundo país con mayores casos de violencia de género en la región, y registra altos niveles de desapariciones en contra de niñas y mujeres. De acuerdo a medios de comunicación locales y agencias de prensa, junto a Debanhi, cuatro niñas entre los 14 y 15 años han sido víctimas de la ola de desapariciones forzadas durante esas mismas fechas.

Se trata de Alma Delia Hernández Martínez, Jaqueline del Río Marfileño, Regina Montserrath Gutiérrez Borrego y Sofía Izaely Sánchez, quienes siguen siendo buscadas con la esperanza de ser halladas con vida y a salvo.

Nuevo León, el Estado en el que fue desaparecida y hallada Debanhi, además registra 34 desapariciones de mujeres en solo un mes, e infortunadamente menos del tercio de ellas han sido encontradas. De acuerdo a Amnistía Internacional en 2022 hay 395 mujeres registradas como desaparecidas, en los primeros cuatro meses del año. La organización también presenta cifras del 2021, en donde fueron 1,145 las víctimas, que evidencian un notable aumento de la violencia.

Según cifras, en el país hay un promedio de feminicidios de 2 y 3 mujeres asesinadas diariamente.

Debanhi Escobar era una joven de 18 años oriunda del municipio de Monterey, Estado de Nuevo León y estudiante de Leyes. Su familia la describe como una mujer «sentimental y de hogar, que casi nunca salía». Ella y dos amigas más, acudieron a una fiesta en el municipio de Escobedo (Nuevo León) en donde departieron en la noche del viernes 8 y el sábado 9 de abril.

A la hora de salir del encuentro, las jóvenes que acompañaban a la Debanhi partieron a su casa, sin embargo encargaron a la joven víctima con un «contacto confiable» que la recogería en un vehículo.

Sobre las 4:30 de la mañana del 9 de abril, la fotografía que ha circulado por medio de redes sociales llegó a los padres de Debanhi. Dentro de la información contenida en el mensaje se afirmaba que el «contacto confiable» dejó a su hija sobre una carretera de Escobedo. Según el testimonio del padre de Escobar, tuvo conocimiento de un vídeo en el que se evidenciaría que el conductor del taxi acosó a Debanhi y esta fue la razón por la que ella se vio obligada a bajar del auto en medio de la nada.

Una cámara de seguridad de la zona, mostró que la joven se habría dirigido a una empresa de transporte, sin embargo, no logró llegar y su rastro no logró conocerse más. Solo hasta este jueves 22 de abril en horas de la noche se encontró su cuerpo sin vida en la cisterna de un motel llamado Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera Nuevo Laredo, cerca a donde fue desaparecida Debanhi.

«Estoy destrozado por dentro porque mataron a mi hija, me la mataron (…). Yo voy a seguir con esa lucha para encontrar a los culpables», señaló Mario Escobar, padre de la joven y quién se cuestiona ahora mismo el papel de la Fiscalía, que según el testimonio del hombre, recorrió la zona donde fue hallado el cuerpo en cuatro ocasiones y solo en la quinta aparece la joven. En el motel, trabajadores habrían alertado a las autoridades por el olor que desprendía el cadáver.

«Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, y nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo».

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar.