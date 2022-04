Tras 15 años Estado colombiano pidió perdón por el asesinato de Anderson Gaviria

Estado colombiano pidió perdón a la familia de Anderson Gaviria. Fotografía Emanuela Aldana / Contagio Radio.

Tras una espera de 15 años, el Estado colombiano finalmente pidió perdón a la familia de Anderson Antonio Gaviria Sánchez, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial el 16 de abril de 2005. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que acompaña a Betty Ruano, esposa de Anderson y a su pequeña hija, Yulieth Gaviria, quien solo tenía 4 meses cuando su padre fue asesinado, informó del acto realizado este jueves 21 de abril.

Tras una sentencia condenatoria del Tribunal Administrativo del Magdalena, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado en el año 2017, el Estado colombiano, por medio del Gaula del Ejército Nacional, ofreció disculpas de manera pública la familia víctima en medio de la Plaza del Centenario en Ciénaga, Magdalena.

De acuerdo al Mayor Fabio Cruz, Comandante actual del Gaula de Magdalena, el acto hace parte de los compromisos que asume el Estado después de la vulneración de la que fueron víctimas Anderson y su familia. El uniformado destacó el trabajo realizado junto al abogado defensor de DD.HH. que representó a la Comisión de Justicia y Paz durante este proceso.

«Lo que uno espera es que estos actos, más allá de la presentación, de lo logístico, de que haya una bandera, unas flores o unas letras, es que realmente le llegue al corazón a las víctimas, y que la restaure y la dignifique, y permita emerger esa memoria de la persona que ya no está con nosotros y que esta violencia nos arrebato. Yo desde mi alejada opinión es que parte lo que se esperaba se cumplió (…) nosotros somos actores detrás de las víctimas, si las víctimas nos dicen que buscan justicia y verdad, la Comisión está para eso». Abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Quién fue Anderson Antonio Gaviria Sánchez

Anderson Gaviria Sánchez fue llevado con engaños hasta Ciénaga, Magdalena, donde fue asesinado por uniformados del Ejército Nacional (Gaula de Magdalena) junto a otras cuatro víctimas: Oliver Meneses Muñoz, Edwin Alexander Muñoz Herrera, William López Muchavisoy y Audelio Herazo Paredes.

Anderson Antonio, se encontraba suministrando información para la misma Fuerza Pública, sin embargo, algunos de sus miembros fueron los responsables de su asesinato quienes posteriormente argumentaron el hecho afirmando que se trataban de «bajas» de «extorsionistas» que se encontraban hostigando a empresarios bananeros.

Por medio de los estudios de balística se comprobó que las víctimas estaban en estado de indefensión y nunca accionaron un arma en contra de los miembros del Gaula Magdalena. La Comisión de Justicia y Paz inició, junto a la familia, un proceso legal desde el año 2008 y después de varios aplazamientos lograron que se reconozca que Anderson además de ser inocente, fue víctima de la Institución.

«Los militares investigados en la justicia ordinaria no han sido acusados a pesar del abundante material probatorio que ya permitió la condena del Estado en sede administrativa. No obstante, el MY. Mauricio Alexander Mejía Rivera, quien estaba al mando del grupo del Gaula que ejecutó extrajudicialmente a Anderson, ahora se encuentra buscando su sometimiento en la JEP donde deberá rendir cuentas por los hechos aquí narrados», detalló la organización de DD.HH.

«A pesar de estos hechos Anderson Antonio Gaviria es parte de nuestra historia, de las luchas por la democracia, por la paz, por la justicia social», expresó también la Comisión.

