“El propósito de la comunidad es tener paz en nuestro territorio”: Fabiola Quintero, lideresa Woounan

Desplazamiento masivo de la comunidad del Resguardo Humanitario de Santa Rosa de Guayacán. Fotografía cortesía de la Comisión de Justicia Y Paz.

En entrevista con Contagio Radio Fabiola Quintero, miembro del resguardo humanitario biodiverso Wounaan Santa Rosa de Guayacán y representante legal de grupos de mujeres de la comunidad, denunció las precarias condiciones del desplazamiento de su comunidad, la inoperancia de las autoridades locales y nacionales y manifestó su deseo de retornar a sus tierras y las condiciones que el Estado debe garantizar para el ejercicio de sus derechos.

El pueblo Wounaan desde hace 40 años vive en la comunidad Santa Rosa de Guayacán, ubicada en la Cuenca del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, zona de conflicto armado ante la presencia de ELN y las AGC. Tras la situación de riesgo, en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a la población la medida cautelar M.C355-10, a través de la que al Estado de Colombia se le ordenó garantizar la vida e integridad física de esta comunidad.

Sin embargo, como señalado por Fabiola Quintero, desde el 2010 la comunidad sufrió 3 desplazamientos masivos por consecuencias de enfrentamientos armados, “siempre hemos llegado a la ciudad de Buenaventura cada vez que nos desplazamos”. El último se dio el 25 de noviembre 2021, desde entonces la comunidad permanece asentada en Buenaventura.

Quintero afirmó que “el propósito de la comunidad más que todo es tener paz en nuestro territorio”. Para ello vinieron solicitando varias peticiones de tutela, nacional e internacionalmente.

El día 21 de abril la comunidad sostuvo un dialogo con autoridades gubernamentales, municipales y departamentales, “estuvimos ahí reunidamente para que ellos conozcan y miren nuestra situación pues ya tenemos mucho tiempo que venimos sufriendo por el conflicto armado”. El compromiso en que quedaron fue asegurar el retorno al territorio con garantías de seguridad, sin embargo, “percibimos que todavía no hay seguridad”.

Quintero aseguró que lo que más anhela la comunidad es retornar lo más ante posible a su territorio, para ello la Unidad de Víctimas está trabajando para realizar un “plan de retorno” y el correspondiente seguimiento.

Se comprometieron, más adelante se verá si se cumple. Si no se cumple habrá otra vuelta, los convocaremos otra vez porque el propósito de la comunidad es retornar a la comunidad territorio lo más pronto posible con garantías de seguridad.

Después de 3 desplazamientos masivos a Buenaventura en poco más de 10 años la lideresa comunitaria señaló que por parte de la alcaldía de la ciudad no hay cumplimiento, “aquí desde el 25 de noviembre hay muchas comunidades desplazadas y no hay atención digna”.

Relató las pésimas condiciones en las que permanecieron en sus primeros días en Buenaventura. A la comunidad, conformada por 37 familias (157 habitantes), se le dio un albergue, sin embargo, las condiciones higiénicas y las necesidades básicas no fueron suficientemente adecuadas.

El recibimiento de los funcionarios, la Secretaria de Convivencia y la secretaria de víctimas de la Unidad de Víctimas de Buenaventura no era ni el 50% de lo que requería la población. La atención humanitaria no era digna, no era bien recibida.