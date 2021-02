Piden esclarecer nuevo caso de agresión en manifestaciones

Este 24 de febrero Día en Contra de la Brutalidad policial, se registró un total de 5 personas detenidas y 4 heridas en medio de las manifestaciones. El caso que ha llamado particularmente la atención ha sido el del joven Gareth Steven Sella de 24 años, que ahora se encuentra internado en la Clínica San Ignacio, tras recibir un impacto en su ojo izquierdo, que según testigos de la escena, sería a causa de una «marcadora» utilizada por el Esmad.

La familia del joven comentó que el hecho se presentó en la calle 24 con novena, donde se encontraba Gareth ayudando a otros manifestantes para que no resultaran heridos.

“Estaba corriendo a las personas para que no le fueran a caer gases y los demás elementos que utiliza la fuerza pública, volteó su cara y le cayó algo en el ojo directamente”

Según el General de la Policía Oscar Gómez Heradía con Blue Radio los «Escudos azules son un grupo radical, conformado por cerca de 10 personas que incitarían a la violencia en las protestas que se realizan en la capital».

Sin embargo Simona, líder y representante de los Escudos Azules desmintió que su objetivo sea generar más violencia y que aunque Gareth pertenezca a este grupo, los manifestantes en general suelen ser hostigados y perseguidos por las autoridades al pensar diferente.

“Acá no vamos a desviar la atención. Las víctimas somos nosotros, que estamos perdiendo un ojo. No vamos a caer en el discurso de que es más importante un vidrio o los bienes públicos del Estado que la vida o los sueños de un joven que salió a manifestarse…Teniendo en cuenta este contexto violento, de brutalidad sistemática del Estado colombiano, es necesario cubrirnos las caras, ¿Quién nos cuida de quien nos debería cuidar?”

A demás de contar la situación que viven los manifestantes, Simona exigió respuestas por parte de la Policía Nacional. Su mayor clamor y el de las organizaciones en defensa de los DDHH es que se muestren las pruebas necesarias para determinar que ocurrió exactamente con Gareth.

La representante de la organización afirmó que ya existen vídeos que evidencian la responsabilidad del Esmad y justifican los motivos que tienen los manifestantes para marchar en las calles, enfatizando en que muchos de los hechos violentos son provocados por policías que se infiltran en las manifestaciones para sabotearlas.

El General de la Policía Oscar Gómez Heredia comentó como avanzan las investigaciones por su parte y dijo que se están revisando todas las cámaras de seguridad para definir que objeto fue el causante de la lesión de Gareth y así poder definir a quién corresponde la responsabilidad.

«Según el reporte que tengo del Esmad los dos elementos que utilizaron fueron dos granadas de aturdimiento, que no afectarían… No se utilizaron gases lacrimógenos… No desechamos la hipótesis de que el joven resultará herido por la cantidad de piedras lanzadas por los manifestantes”

Óscar Gómez Heredia, General de la Policía.