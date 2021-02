Policía habría cometido 289 asesinatos, 39.613 lesiones y 102 actos de violencia sexual en 3 años: Temblores

En el día en Contra de la Brutalidad Policial, cifras y datos de abusos cometidos por parte de la Policía Nacional siguen causando alerta en Colombia. Según un informe de la ONG Temblores, que hace seguimiento a la implementación del Código de Policía, solo en el año 2020 se registraron 86 homicidios, en los que la policía tendría responsabilidad.

Según datos de esta misma organización, las personas que más sufren los atropellos por parte de la Policía son los usuarios de drogas con 3.214 casos, seguido de personas negras, raizales y palanqueras con 1492 casos.

Gráfico informe Temblores.

Cifras aterradoras de abuso de la policía

Temblores advierte que entre los años 2017 y 2019, la Policía Nacional cometió 289 asesinatos, lesionó a 39.613 personas y cometió 102 hechos de violencia sexual. Los departamentos que encabezan el listado de víctimas fatales son Antioquia, Atlántico, Bolívar y Bogotá.

Gráfico informe Temblores.

Por otro lado, 6.127 mujeres también fueron agredidas físicamente por la fuerza pública, lo que representa un 15,4% de víctimas en todo el territorio colombiano y donde a se destaca que 926 de ellas son estudiantes.

Gráfico informe Temblores

Violencia sexual, otra gran sombra en la Policía

Aunque la cifra de delitos sexuales perpetuados por la Policía es menor frente a las agresiones físicas, es la que más preocupa y afecta a las mujeres. Ellas ocupan el 80.4% mientras que los hombres ocupan el 19.6%.

“Durante los años 2017, 2018 y 2019, Medicina Legal registró 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. 139 de ellos fueron cometidos por las Fuerzas Militares y 102 por la Policía Nacional. Según esto, podemos afirmar que cada 10 días ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un miembro de la Policía”. Informe Temblores

Llama la atención que el lugar donde más se presentan casos de abuso sexual por parte de los integrantes de la Policía son las viviendas, con 38 casos, pese a que el Código de Policía, en su artículo 163, dicta que los y las agentes no pueden entrar a un inmueble sin orden escrita.

Que solución exigen las ONG y grupos de DDHH

Alejandro Rodríguez, Coordinador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores, resalta que los casos de abuso policial no tienen una resolución real, pues al ser direccionados a la Justicia Penal Militar no se garantiza una verdadera reparación y no repetición para las víctimas.

“Un aspecto fundamental es que los casos dejen de ser tramitados por la Justicia Penal Militar, solo ocho casos han sido judicializados…Este escenario de impunidad, de no reparación y de injusticia lo único que genera es que sigan aumentando los casos de violencia policial y si no hay ningún tipo de sanción por la arbitrariedad cometida, lo va a seguir haciendo ” Alejandro Rodríguez, Coordinador Observatorio de Violencia Policial en Temblores.

Alejandro Rodríguez también resaltó su preocupación ante las cifras de abuso del año pasado, cifras que aunque muestran un menor número de agresiones físicas (cerca de 7.000) debido al confinamiento que vivieron los colombianos, también reveló una constante en homicidios y violaciones sexuales (86 homicidios y 30 violaciones).

“Las cifras de homicidio y violación sexual en 2020 muestran que así haya menos gente transitando en el espacio público la violencia ejercida por la policía continúa… Uno se pregunta ¿si no hubiese pandemia esto seguiría aumentando?” Alejandro Rodríguez, Coordinador Observatorio de Violencia Policial en Temblores.

El mayor clamor por parte de los defensores de derechos es la Reforma en la Policía, que incluye el siguiente pliego de peticiones:

1. La prohibición total de las armas de “letalidad reducida”

2. La prohibición total del uso de armas de fuego en los equipos de policía de patrullaje

3. Que los comparendos interpuestos por la Policía cuenten con la firma de un tercero que hará las veces de un testigo civil que dé fe de la comisión de la contravención.

4. Que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar.

5. Que la formación en derechos humanos, civiles y ciudadanos sea la prioridad en el entrenamiento de los agentes.

6. Eliminar los incentivos o sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos.

7. Que la Policía, como cuerpo de control civil, pase de ser parte del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior.

