Interponen recurso para que Rodolfo Hernández asista a debates presidenciales y explique sus propuestas

No habrá presencia de Rodolfo Hernández en los debates presidenciales. Fotografía Twitter @ingrodolfohdez.

Este martes 31 de mayo, Rodolfo Hernández, quien ya está en la segunda vuelta electoral, informó que no acudirá a ningún debate presidencial con su contraparte, el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro. De acuerdo al candidato presidencial sus razones son el poco tiempo que se le da a cada persona para exponer sus ideas.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, expresó el candidato, quien tampoco asistió a los últimos debates antes del domingo 29 de mayo.

Aunque Hernández «expuso» su razones para no participar de esa actividad, cientos de personas recordaron lo desaciertos que ha tenido el aspirante de la Casa de Nariño en varias ocasiones, una de ellas cuando le consultaron si daba su visto bueno al Acuerdo de Escazú, acuerdo que el candidato no conocía.

En redes sociales además se cuestionó el conocimiento del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción al mostrar desconocimiento sobre qué era el departamento del Vichada, donde además se coronó con la mayoría de votos, y por el nombre correcto del ESMAD al que llamó «ESMAR».

Ciudadanas enviaron misiva al CNE para exigir la presencia de Rodolfo Hernández en los debates presidenciales

Por medio de una carta dirigida a las y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Angela María Robledo, Diana Otavo, Juana Afanador, Viviana Vargas, Martha Lucía Ortiz y Ana María Sánchez, mostraron preocupación y rechazó a la ausencia de Hernández en los debates presidenciales, que están realizados precisamente para tener sustento de quien puede ser la persona idónea para ocupar la Presidencia del país.

Dentro de los sustentos de las mujeres están el Artículo 23 de la Ley 996 de 2005, que plasma la relación entre candidatos y medios de comunicación, y el cual además señala en el parágrafo número 1, que los candidatos deben «realizar tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial».

La comunicación además señala lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 1553/05 en donde se lee que se “entiende la necesidad del debate y considera indispensable que los candidatos expongan y cierren la exposición de su programa político. Además, considera indispensable que tales debates y exposiciones se transmitan en el mismo horario, condición que se logra con el enlace nacional de las cadenas de radio y televisión estatales”.

Hernández, quien afirmó para un medio radial que se encontraría de frente con los medios de comunicación, pero no en debates, también afirmó que su programa ha sido compartido en redes sociales. Sin embargo, el grupo de mujeres feministas que reclaman su presencia, también señalaron que hay incongruencias en su plan de Gobierno y las promesas que hace por medio de Twitter, Facebook, etc., una de ellas las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), pues por un lado dice que es una diferenciación de él con el «Uribismo», pero por otro dice que no se realizará.

