No todo voto uribista es de Hernández y Petro no ha llegado a su techo: Mario López

Los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Fotografía cortesía.

En entrevista con Contagio Radio, el periodista Mario López analizó los resultados electorales, la cultura política del pueblo colombiano, el papel de los medios de comunicación en la contienda electoral, y finalmente, los futuros escenarios de cara a la segunda vuelta presidencial, el próximo 19 de junio.

López señaló como el voto del pueblo colombiano estuvo dirigido al rechazo de los sectores tradicionales políticos y del establecimiento, pues llegaron a segunda vuelta un candidato alternativo, Gustavo Petro, y otro que se defino independiente y “outsider”, el ingeniero Rodolfo Hernández.

En ambos casos hay un fuerte rechazo de los colombianos por la manera en que se ha venido dirigiendo y gobernando el País. Es decir, se votó contra el Uribismo, políticamente fue el concepto más derrotado de todos los que hubo. Perdió la clase política tradicional y perdió el Gobierno de Duque, que no obstante tener en sus manos todos los resortes del poder dejó que su candidato ocupara la tercera plaza.

No obstante la participación electoral de los colombianos haya sido la más alta de las últimas dos décadas, una abstención del 45% no puede celebrarse de manera tan contundente. “Este es un País tradicionalmente abstencionista” golpeado por la falta de educación ciudadana, que contribuye en aislar más a los ciudadanos de la política, asegura Mario López.

No solamente hay apatía, desconocimiento, ausencia del papel del ciudadano frente al Estado, desconocimiento de sus propios derechos, alimentados no solamente por la cultura de los medios de comunicación, sino que ahí también se refleja el asunto de la educación en Colombia, que no nos educamos como ciudadanos, que tenemos deberes y derechos, sino que muchos, golpeados por la crisis económica y social, toman la decisión de marginarse de los destinos de la nación.