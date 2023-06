Marchas: el jefe de Estado dejó el balcón y se volcó a las calles

En medio de la incertidumbre frente al futuro de las reformas sociales del gobierno Petro, varios sindicatos convocaron para este miércoles 7 de junio movilizaciones en respaldo a los proyectos. Se registraron movilizaciones en las principales ciudades del país.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. El presidente Gustavo Petro se unió a las marchas nacionales, convocadas por las principales centrales obreras, en apoyo a las reformas que plantea su Gobierno y dio un breve pronunciamiento, sosteniendo que los proyectos e iniciativas que se proponen “no son un capricho”, sino que buscan garantizar los derechos de los colombianos.

“El Congreso sabe que hay un pueblo que quiere las reformas. Que el Congreso no traicione al pueblo, no le demos la espalda a la paz. Este pueblo que me acompaña, demuestra que el Gobierno Nacional no está solo.”, declaró el mandatario en las calles de Bogotá, donde se estima, marcharon cerca de 7.500 personas.

Actualmente, las reformas sociales presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro enfrentan dificultades en el Congreso de la República y podrían terminar archivadas si no superan su primer debate antes del próximo 20 de junio.

🔴Así se movilizan cientos de ciudadanos y ciudadanas para acompañar al Presidente @petrogustavo.



El pueblo saldrá de cada calle, vereda y municipio a defender, con manos limpias y sin violencia, el mandato popular. pic.twitter.com/fPsW5JBz0A — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 7, 2023

Petro invita a los colombianos a seguir marchando

El presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a seguir marchando: “La Plaza Bolívar y la Séptima están llenas. Este Gobierno hasta la muerte está al servicio de ustedes, por eso, no tengan pereza de salir a la calle, acompáñennos, luchen, llegó el momento de juntarnos, de luchar con la fuerza y la dignidad. Hoy las armas están al servicio del pueblo y no contra él”.

https://twitter.com/ViceColombia/status/1666607243331076097/photo/1

“Solicitamos desde nuestra propia humildad, desde nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo sus derechos. Esto no es una solicitud violenta, irrespetuosa, armada, esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido”, sostuvo el presidente Petro.

Por su parte, la vicepresidenta Márquez se unió a las marchas en Bogotá convocadas en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional. “Estamos en la calle para que nuestros viejos no tengan que seguir muriendo en condiciones indignas, para que los trabajadores tengan derechos, para que a las mujeres no las acosen y tengan igualdad social, para que nadie tenga que morir en las puertas de una EPS”.

Y agregó: “Le decimos al Congreso de la República, cúmplale a Colombia. Aquí se expresa la unidad en las calles, este es el reflejo del amor, del compromiso que tiene el país. Gracias Colombia por seguir creyendo”.

https://twitter.com/ViceColombia/status/1666610648149643264/photo/1

Entre tanto, un hecho que desató controversia fue la presencia de decenas de jóvenes estudiantes de colegio, que portaban sus uniformes, en las marchas en Bogotá. Incluso algunas líderes de opinión cuestionaron que supuestamente estarían influenciados por Fecode para marchar.

https://web.facebook.com/watch/?v=796031305362978

En el caso de la ciudad de Cali, sobre las 10 de la mañana empezaron a reunirse decenas de ciudadanos con el objetivo de recorrer corredores viales de la capital vallecaucana como la Calle 5 y la Avenida 3 Norte con destino al Centro Administrativo Municipal.

En Barranquilla, desde las 10:30 de la mañana inició desde la sede del Sena, en el centro, una de las dos marchas programadas en defensa de las reformas del Gobierno. La otra movilización en la capital del Atlántico está prevista para salir desde el Parque Esthercita Forero desde las 5:00 de la tarde.

Por otra parte, en Medellín se realizó una concentración en el Parque de las Luces, frente a La Alpujarra, para tomar la Avenida San Juan, luego la Oriental y terminar en Girardot con Argentina, hasta la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).

En Armenia se registraron concentraciones desde la Plaza de Bolívar por la carrera 13 hasta el parque Fundadores desde las 10:30 a.m. Las consignas en favor de Petro fueron entonadas por manifestantes, entre los que se resaltó una gran participación de los sindicatos, como el de Fecode.

https://twitter.com/ProsperidadCol/status/1666620215126286338/photo/1