Estado Colombiano acepta su responsabilidad por desaparición de Soldado en 1997

El soldado Óscar Iván Tabares desapareció el 28 de diciembre de 1997 en el Batallón de Contraguerrillas No 20. Fotografía Julián Ríos Mo nroy. El espectador

Después de un largo proceso judicial, y tras 25 años de la desaparición del soldado Óscar Iván Tabares Toro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Ejército de no reconocer la detención del uniformado y omitir información sobre su paradero. El uniformado había denunciado acoso por parte de un superior; y posterior a su desaparición el Ejercito le afirmó a su madre que había enloquecido y desertado con destino a las Farc.

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición forzada del soldado Tabares Toro.

Los hechos por los que se acusó a la Nación y al Ejército se remontan al 28 de diciembre de 1997, cuando el uniformado hacía parte de la compañía Tigre del Batallón de Contraguerrillas N° 20, quienes operaban en el departamento del Meta. Se presume que para el 28 de diciembre fue desparecido el soldado Tabares por ordenes de sus superiores, sin embargo, la hipótesis no ha sido confirmada.

A partir de ese momento su madre, María Helena Toro, emprendió una batalla legal para lograr conocer el paradero de su hijo, pero el proceso no ha tenido grandes avances a lo largo de los años. Por esta razón, el caso fue llevado ante la CIDH a través de la Comisión Colombiana de Juristas.

La corte hallo contradicciones en las versiones otorgadas por los militares involucrados en el caso. Además, aseguró que el Ejército colombiano se ha negado a reconocer la detención del joven y el Estado fue inoperante e inoportuno con la familia del militar, que por la falta de garantías tuvo que exiliarse tras ser amenazada.

Desde el momento de la desaparición del señor Tabares, el Ejército colombiano se ha negado a reconocer su detención y revelar su verdadera suerte y paradero. Se señala que el Ejército Nacional no solo no inició la búsqueda de Oscar Tabares luego de su alegada huida, sino que no alertó a sus familiares de su desaparición ni les prestó ayuda en su búsqueda

