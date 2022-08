El balance de la UBPD en el Día Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada

Logo desde la página unidadvictimas.gov.co

Desde el año 2010, cada 30 de agosto, se recuerdan en todo el mundo las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Con ocasión de la conmemoración de la memoria y de la dignidad de las personas desaparecidas forzadas en el mundo y en reconocimiento a la dignidad a la resistencia, a la persistencia, de miles y miles de personas que han tenido que enfrentar y que siguen enfrentando la desaparición de sus seres queridos en Colombia quiero como directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas hacerles llegar un saludo. Un saludo de reconocimiento, de respeto y de profunda admiración por todo eso que ustedes hacen cada día.

Con esas palabras interviene en el canal YouTube de la UBPD la directora general, Luz Marina Monzón Cifuentes, en el marco del día que hace memoria de más de 100 mil personas desaparecidas debido al conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas (RUV).

Igualmente, informa que los departamentos con el mayor numero de victimas directas son Antioquia, Meta y Valle del Cauca. Mientras tanto, se han realizado casi 70.000 giros de indemnizaciones administrativas dirigidas a familiares de victimas directas por un total de $487.187 millones en beneficio de 63.081 personas.

Además, 13.951 familiares de 6.282 víctimas directas han sido acompañados por la Unidad para las Victimas en la búsqueda digna real o simbólica de sus familiares, aspirando a minimizar el impacto emocional y fortalecer la esperanza de los involucrados.

La jornada tiene como objetivo lo de informar, sensibilizar y educar a la gente sobre este tema, así que cada uno y una pueda aportar.

Porque a pesar del horror de la desaparición forzada, Colombia no reconoce la desaparición forzada. […] Por eso necesitamos un pacto nacional y unos pactos regionales que convoquen a toda la sociedad a unirse a la búsqueda, a solidarizarse con la búsqueda, pero que también se comprometan políticamente, como sujetos políticos, en la non repetición de la desaparición. La desaparición no puede ser una manera de vivir en este país.

Eso afirma la directora general Luz Marina Monzón Cifuentes en ‘Llamamiento Pacto Nacional por la Búsqueda’.

El 30 agosto en el mundo

Desde hace doce años, cada 30 de agosto, varias organizaciones internacionales y ONG, tanto como los pueblos y las comunidades, han venido desarrollando actividades vueltas a llamar la atención sobre las personas desaparecidas, cuyos derechos han sido negados. Este año el Gobierno Colombiano lanza el mensaje “Yo apoyo la búsqueda”, pretendiendo incluir a todos los ciudadanos y ciudadanas en la conmemoración y en la acción.

En la descripción del video de Playing for Change que acaba de subir en YouTube en YouTube se puede leer: “Somos orgullosos de compartir nuestra nueva Song Around The World, “I Still Haven’t Found What I´m Looking For,” de U2, para enviar un mensaje a todos los familiares de personas desaparecidas del mundo: no están solas en la búsqueda de sus seres queridos. […] En el mundo, cada día desaparecen docenas de persona por diferentes causas relacionadas a los conflictos armados, la violencia, los desastres naturales, y en la vía migratoria. Algunos de sus familiares no tienen informaciones sobres sus seres queridos durante más de 20 años.”

