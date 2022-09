Cinco desafíos a la institucionalidad para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada

Este viernes dos de septiembre, se llevó a cabo la audiencia pública de control ciudadano a instituciones sobre garantías a víctimas de desaparición forzada, en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), un espacio de rendición de cuentas de las autoridades competentes, sobre las acciones de las entidades del estado responsables de la búsqueda, prevención, protección y sanción de las desapariciones forzadas, permitiendo dejar en evidencia la situación actual de este crimen.

En el lugar hicieron presencias organizaciones de víctimas como la fundación Nydia Erika Bautista, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización Mujeres Caminando por la Verdad, acompañados también por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU o coeuropa) y el CINEP. Dentro de las instituciones gubernamentales que participaron en el evento, se encuentra la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Desafíos institucionales

Según la organización Mujeres Caminando por la verdad, existen 5 desafíos a los cuales deben enfrentarse y dar solución las instituciones. Dentro del primer gran reto, mencionan que las desapariciones continúan y que los casos han aumentado después de la firma del acuerdo de paz, por lo tanto la UBPD no está siendo efectivo en las acciones de búsqueda de estas personas.

En segundo lugar, afirman que no saben qué pasa con los cuerpos recuperados; pues los que son hallados por el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE), se suman a los encontrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la UBPD y no conocen los protocolos o lugares de custodia para poder hacer seguimiento, y así evitar nuevas desapariciones.

Como tercer desafío se encuentra el problema de la identificación de los cuerpos, ya que no existe presupuesto ni funcionarios suficiente para la exhumación e identificación de los mismos. En cuarto lugar, evidencian retrasos en la concreción e implementación de los planes de búsqueda en la UBPD, pues no es clara la metodología de intervención, y la mayoría de planes de búsqueda no cuentan con planes operativos; tampoco hay un modelo de participación claro y continúan con dificultadores para lograr comunicación entre victimas y la Unidad.

Por último, dentro de las exigencias por parte de los familiares de victimas, piden que exista una mejor articulación institucional, pues en el momento no existe un trabajo conjunto y coordinado entre instituciones, lo que imposibilita una labor ágil y más eficaz para desarrollar los Planes de Búsqueda.

Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) mencionó que durante el tiempo en el cual ha estado a cargo, (5 años) han tenido muchos aprendizajes, pues se trata de una Unidad inédita en términos institucionales, ya que no existía alguna entidad humanitaria y extrajudicial a cargo de la dirección y coordinación de la búsqueda pero que aún hay mucho por lo cual deben trabajar.

Luz Marina Monzón, directora de la UBPD hablando a las víctimas en la audiencia pública de desaparición forzada

Esta es una grandísima oportunidad que no debemos desaprovechar, con unos logros importantísimo de las organizaciones de víctimas y particularmente de ustedes ante la mesa de negociaciones. Si hubo algo importante en la lucha de ustedes, fue haber instalado este tema en la mesa de negociación, porque este tema no lo tenían quienes estaban negociando Luz Marina Monzón

