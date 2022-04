Dolor, angustia e indignación en las honras fúnebres de las víctimas de «operativo militar» en Puerto Leguízamo

Allegados y familiares llevan a cabo honras fúnebres de las víctimas de «operativo militar». Fotografía ilustrativa iStock.

Este jueves 30 de marzo, en medio del rechazo que generaron las declaraciones oficiales y el accionar del Ejército Nacional, familiares y allegados, realizaron las honras fúnebres de las víctimas del «operativo militar» perpetrado el pasado lunes 28 de marzo en Puerto Leguizamo, Putumayo.

El velorio se realizó en la funeraria Ebenezer, ubicada en la ciudad de Florencia, Caquetá y es dirigida en memoria de los campesinos Divier Hernández y Ana María Sarria. Divier era el actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso y junto a su esposa Ana, fueron asesinados en lo que sería un mal llamado «falso positivo».

Organizaciones de DD.HH., comunidades campesinas e indígenas y víctimas, insisten que hubo vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contrario a lo que afirma el Gobierno de Iván Duque este evento se trata de un «masacre» y prueba de ellos es el asesinato de la pareja, quienes hacen parte de la población civil y no de grupos disidentes.

En entrevista con Andrés Prensa, el padre de Divier, quien fue testigo de la situación, aseguró que «ahí no hubo ninguna confrontación de disparos. Entraron los hombres encapuchados, directamente matando a la gente, sin mediar palabra y haciéndose pasar por guerrilleros, pero ahí no había guerrilla porque nos dimos cuenta que venían apoyados por la fuerza armada, son unas pirañas (lanchas militares). Al instante llegaron tres helicópteros, un avión, eso no es una cuestión guerrillera, fue una masacre en contra de civiles en un bazar de siete comunidades (…) la plata que recogemos no es para narcotráfico, ni nada de eso».

El padre de la víctima comentó que al intentar ingresar a la zona, militares le impidieron el paso y fue un conocido el que le informó que habían asesinado a su hijo y nuera, quienes dejan huérfanos a una niña de 5 años y un niño de 3 años.

«Los hijos mantienen llamando al papá y la mamá (…) nos desespera la angustia de ver a los niños llorar, el Estado le quitó la vida a sus padres, el Ejército (…) ahora esos niños están huérfanos», comentó la madre de Divier.

Finalmente Alejandro Sarrias, padre de Ana María, reiteró que se realizaba un bazar comunitario para recoger fondos para poder realizar un placa – huellas. «No es como está diciendo el Gobierno, que está diciendo que habían delincuentes, eso es una mentira. Los que entraron ahí a masacrar la gente fueron soldados del Ejército».

Las exequias de las víctimas se llevarán a cabo en el Cementerio Central de Florencia.

