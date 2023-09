Situación de emergencia continúa viviendo la población del municipio de Argelia, Cauca

The estimated reading time is 2 minutes

Debido a los fuertes combates en la zona rural de municipio de Argelia entre el Ejército Nacional y el Frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central de las FARC, hay escasez de alimentos, racionamiento de agua, no hay atención médica, las clases fueron suspendidas y los habitantes no se puede movilizar. La Comisión de Justicia y Paz hace un llamado urgente al gobierno nacional y departamental para garantizar atención humanitaria y a los actores en armados a respetar y no involucrar a la población civil en el conflicto, al cumplimiento del DIH.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Desde el 23 de agosto de 2023 los enfrentamientos armados entre la estructura armada del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central Farc-ep y el Ejército colombiano se siguen desarrollando en el corregimiento del Plateado y veredas aledañas.

Aproximadamente 250 personas de las comunidades de Pepinal, Hueco lindo, La Leona, el Pinche, Buena vista, los Pinos se encuentran desplazadas en la cabecera del corregimiento, otras familias se encuentran confinadas en sus predios de los cuales no pueden salir porque se encuentran minados o están ocupados por los actores armados, y quienes lograron salir no podrán volver a sus fincas hasta tanto no se realice desminado de la zona.

De acuerdo con las autoridades, este grupo guerrillero estaba intentando retomar el control de un área rural, que ya había sido recuperada por el Ejército Nacional, por lo que se desató el combate. Cabe recordar, que apenas hace unas semanas, una unidad élite del Comando del Valle del Cauca había sacado a estas disidencias del lugar.

Aunque hasta el momento no se conocen más detalles, la Secretaría de Educación del Cauca, señaló que debido a los fuertes enfrentamientos se suspenden indefinidamente las clases en las escuelas de Argelia. Esto con el fin de garantizar la seguridad de los menores de edad.

Según información de pobladores de la zona en combate, hay escasez de alimentos, racionamiento de agua, falta de utensilios para preparación de alimentos, no hay atención médica; se ha impedido el desplazamiento hacia la cabecera municipal; se espera que de las autoridades locales haga presencia en la zona, se haga un diagnóstico de la situación de las familias y se de atención a sus necesidades.

La Comisión de Justicia y Paz hace un llamado urgente al gobierno nacional y departamental para garantizar atención humanitaria y a los actores en armados a respetar y no involucrar a la población civil en el conflicto, al cumplimiento del DIH.

Entre las personas afectadas y en desplazamiento, se encuentran familiares de beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH de este municipio.