Declaran de lesa humanidad los crímenes de violencia sexual contra menores cometidos por ex jefe paramilitar Hernán Giraldo

Fotografía: Hernán Giraldo Serna (Cortesía).

Como una luz de esperanza para las víctimas fue calificada la decisión de la Fiscalía, que emitió un comunicado en el cual anuncia la decisión de juzgar como delito de lesa humanidad, la conducta de violencia sexual de la que acusa al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, para que sea considerado como imprescriptible.

Según el ente investigativo los hechos ocurrieron entre febrero de 2006 y mayo de 2008 cuando El Patron, El Taladro o El Señor de la Sierra, como se le conoce a Serna, se encontraba en estado de reclusión en centros de los departamentos Antioquia y Atlántico, posteriormente a su desmovilización y participación al proceso de Justicia y Paz.

A través de las pruebas encontradas, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos pudo acusar a Serna como “presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento, trata de personas, aborto y tortura en persona protegida”. Este delito le podría quitar los beneficios de la justicia transicional a la que se sometió comprometiéndose a no volver a delinquir.

Las víctimas del ex jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), son al menos cuatro y todas menores de 14 años que habrían sido forzadas con el engaño a entrar en los centros de reclusión. Una de ellas, además, habría recibido la orden de abortar, posteriormente a los abusos sufridos.

En el relato de los hechos de una de las mujeres que denunció en 2018, cuando ella tenía quince años se fue de su pequeño pueblo y fue la señora que le dio posada y trabajo, la que la llevó a la cárcel donde estaba recluido Giraldo Serna.

Un domingo ella me dice: “Hoy no va a ir Maria, te toca a ti”. Recuerdo que fue a la Registraduría e hizo unos papeles. Al llegar a la cárcel me pasó un fajo de dinero que había camuflado en una toalla higiénica y que luego se lo entregué a Giraldo.

Víctima