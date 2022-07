Carlos Negret también abandona al Nuevo Liberalismo

Carlos Negret. Fotografía tomada de Confidencial.

Otro miembro del Nuevo Liberalismo anuncia su salida del partido. Se trata del exdefensor del Pueblo y excandidato al Senado, Carlos Negret, quien dio a conocer su renuncia en la mañana de este 1 de julio, y por medio de su cuenta oficial de Twitter.

Según Negret, el Nuevo Liberalismo falló en la toma de decisiones y a la hora de entablar diálogos al interior de su propia bancada. “No se construye un Partido ni se genera confianza a través de impersonales sesiones de Zoom”. afirmó el exdefensor.

“Ingresé al Partido confiando en su proyecto político y convencido que participando desde el Senado de la República, podría contribuir a restituir la memoria y los derechos de las victimas del genocidio sufrido, entre muchos otros, por esta organización política. Sin embargo, además de las erradas decisiones políticas de su dirigencia, me encontré, después del desastre electoral jamás anticipe que los cálculos de los ex senadores Galán, sobre alcanzar el umbral estuvieran tan equivocados con que las ideas liberales, el talante democrático, el pluralismo y la tolerancia como principios rectores de la plataforma política, no gobernaban la organización interna y el proceso de toma de decisiones. Sacrificaron la disciplina fundada en la confianza, por la imposición de criterios personales a través de un régimen donde el disenso no tenía cabida”. Carta de renuncia Carlos Negret.

La renuncia señala además que el exdefensor se “se sintió atacado” al ser llamado ante el Tribunal de Ética del Nuevo Liberalismo tras apoyar en primera vuelta al candidato presidencial, Federico Gutiérrez. «Desde que les dije que no iba a apoyar la candidatura de Fajardo, no me volvieron a llamar a las reuniones. Debe haber una dirección más fuerte en el partido», expresó Carlos Negret en medio de una entrevista radial.

Recordemos que, Mabel Lara, Yolanda Perea y Rodrigo Lara, fueron los primeros en dimitir del interior del partido. Por ahora no se conocen pronunciamientos de la dirección del partido político.

