Tolima: asesinan al líder social Libardo Perdomo Molano

Libardo Perdomo Molano. fotografía cortesía.

En la tarde de este viernes 1 de junio, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, confirmó el asesinato de otro líder social en Colombia. Se trata de Libardo Perdomo Molano, con quien se completan 94 víctimas en estos primeros seis meses del 2022.

El hecho ocurrió el miércoles 29 de junio en el municipio de Planadas, Tolima, más exactamente en la vereda de San Agustín, en donde el cuerpo del líder fue encontrado con heridas de arma de fuego.

Libardo fue presidente de una Junta de Acción Comunal de esa misma vereda, y según el testimonio de la comunidad, se destacó por trabajar por el desarrollo de la población y los derechos de los más desprotegidos.

“Estamos viviendo un momento muy triste por el asesinato de este líder, quien siempre lideró todos los procesos de desarrollo de este sector que limita con el departamento del Huila. Es una vereda que está cerca a Santa Rita”. Ridier Rojas Rojas, personero de Planadas.

Con Libardo Perdomo Molano han sido asesinadas tres personas en menos de una semana

La comunidad se encuentra en medio del temor y la zozobra, pues Libardo no es la única víctima de homicidio en los últimos días. El pasado sábado, dos personas más recibieron disparos en su cabeza. Según la versión inicial las víctimas de nacionalidad venezolana fueron identificadas como Juan David Osorio Osorio y Eduardo José Parra Rivera y fueron encontradas en la vereda El Silencio.

“Lamentablemente con un hecho de estos, de un líder social nos preocupa. Hacemos el llamado a las autoridades judiciales para que investiguen los hechos de cómo ocurrió esta muerte del líder de la comunidad”, agregó el personero de Planadas.

“Don Libardo era una buena persona, le gustaba luchar por los derechos de los menos favorecidos. Era buen amigo, y muy hogareño; desconocemos que pudo haber ocurrido con esta persona, lo que se puede decir es que desde que haya grupos que no se desmovilizaron por completo, siempre tendremos esas amenazas en el pueblo”. Residente de Planadas para un medio local.

La Defensoría del Pueblo, por su parte ya había alertado del riesgo en que se encuentra este municipio por la presencia de actores armados ilegales. “Tenemos nuevos actores del conflicto, aquellos grupos que no se acogieron al proceso de paz, los que no se acogieron al Proceso de Paz, los que se conocen como disidencias de las Farc, aunque no se han confirmado que sean los causantes de que hayan sido los que provocaron los homicidios”, expresó Ridier Rojas Rojas.

De acuerdo al registro de INDEPAZ, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se reportan 1.321 ataques mortales en contra de líderes y lideresas sociales. El crimen más reciente se presentó este 30 de junio en Arauquita, donde fue asesinado Carlos Alberto Hernández.

Otras noticias:

Diputado departamental Carlos Hernández fue asesinado en Arauca