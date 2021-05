Tanqueta del ESMAD acaba con la vida del artista Hip Hop bogotano Dylan B Lion

Imagen tomada del Instagram de Dylan B Lion (@dilion_records)

En extrañas circunstancias pero en una clara vulneración de DDHH por parte de la Fuerza Pública, murió el artistas Dylan B Lion, un rapero que todos estos días había estado manifestándose de manera pacífica. La comunidad Hip Hop y del arte urbano está de luto.

Desde que empezó el Paro Nacional el 28 de abril, la gente ha salido a las calles de manera multitudinaria. En medio de las masivas movilizaciones, el arte ha sido clave como herramienta de denuncia y difusión de todo lo que viene pasando en las distintas ciudades del entramado nacional.

La pintura, el cartelismo, la poesía o la música, son algunas de las manifestaciones pacíficas que se han tomado las calles colombianas para exigirle al gobierno Duque un cambio consciente con las necesidades de la ciudadanía.

En medio de una manifestación en la noche del 7 de mayo fue arrollado por una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) Dylan Barbosa, mejor conocido en la escena Hip Hop capitalina como Dylan B Lion, un rapero que hacía parte de la agrupación Masai Ban Go y era además reportero para KallesKapital.

Los hechos que aún son materia de investigación, se presentaron en la Avenida Villavicencio con 1ro de Mayo, en la ciudad de Bogotá.

En un comunicado a la opinión pública, la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS) relató lo que se sabe del suceso pero además condenó con vehemencia el hecho que le arrebató la vida al artista que, según cuentan personas cercanas a él, se había estado manifestando todos estos días de manera pacífica.

La familia de este artista y gestor cultural también se pronunció respecto a los sucesos.

«Según informes de Policía, comentan que hubo un accidente de tránsito en la dirección. Nos genera muchas dudas, hay un sinsabor en el aire, mi mente no logra dar crédito a esa versión y lo que pido de manera justa y de todo corazón, desde el fondo de mi alma, es que se esclarezcan esos hechos. Que las pruebas no se vayan a alterar, no se vayan a manipular los videos que se logren recaudar y que todos estemos al corriente de este caso para que no vaya a haber impunidad».

Luis Fernando Barbosa, padre de Dylan B Lion.