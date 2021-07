Revelan los pasos de la operación internacional contra Cuba el 10 y 11 de Junio

El pasado 10 de Junio, se despertó el mundo para rechazar al gobierno cubano y la supuesta crisis sanitaria por el COIVD en la Isla que ese día tuvo el record de 31 muertes, muy por debajo de Colombia que reportó más de 500 muertes. Según lo revelado, esa situación crítica fue en la que se impulsó la campaña culpando al gobierno cubano pero sin mencionar que muchos de los problemas que padece la isla son creados por el bloqueo económico.

Julián Macías Tovar, analista español ha podido develar cómo se desarrolló una campaña en contra de Cuba durante el pasado fin de semana, en la que operadores políticos, que han participado en varios momentos en la vida política de América latina, instigaron una reacción simulada en redes sociales para deslegitimar al gobierno de la isla.

Según Macías Tovar la operación hizo un uso intensivo de bots y algoritmos de cuentas falsas o recién creadas con el objetivo de masificar mensajes emitidos por quiénes estaban al frente de esta campaña.

¿Qué está pasando en Cuba?

Analicé los más de dos millones de tuits usando el HT #SOSCuba que comenzó pidiendo ayuda humanitaria con la participación de artistas y miles de cuentas recién creadas y bots por las muertes por COVID y terminaron en movilizaciones en las calles. pic.twitter.com/XDq2nki3Ne — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

En la campaña contra Cuba, hubo más de 1500 bots que retuiteaban 5 veces por segundo

Macías Tovar encontró que la primera cuenta que utilizó el hashtag #S.O.SCuba estaba en España y puso más de 1000 tweets, tanto el 10 como el 11 de junio, de manera automatizada a razón de 5 retuits por segundo.

Quién habría estado al frente de esta operación es Agustin Antonetti quién es integrante de la fundación libertad una organización de derecha que trabajan en el multinacional Y qué ha estado presente en campañas de desprestigio contra Evo Morales o contra Manuel López Obrador en México.

En la campaña contra Cuba se instigo la participación de personajes de nivel mundial con un alto número de seguidores no se encontró que la gran mayoría de tweets provenían de cuentas que fueron creadas entre los mismos 10 y 11 de Julio, más de 1500.

Aunque son los records negativos de Cuba, están muy por debajo de los sufridos por cualquier país de Europa o América. Los datos según esta cuenta que fiscaliza los datos dados por el gobierno, el record negativo que promovió la campaña se informó el día 10, con 31 muertes. pic.twitter.com/1IKSQ9xm2m — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Las características de esta campaña son que muchos de los tweets eran exactamente iguales, lo cual indica y deja evidencia de que había uso de patrones automatizados con cientos de miles de tweets.

Además se han usado y se siguen usando imágenes manipuladas o de hechos de violencia policial en otros países para presentarlos como ocurridos en Cuba y así obtener el respaldo de más internautas, algunas de estas noticias falsas fueron usadas por medios de comunicación sin que hasta el momento se haya presentado la debida retractación por divulgar información que no corresponde a la realidad.

De hecho miles de cuentas con actividad poco usual enviaban a todas las cuentas relevantes en redes mensajes con el HT en muchas ocasiones con la misma imagen usadas por disidentes cubanos y por cuentas de ultraderecha como políticos de Centro Democrático de Colombia y VOX. pic.twitter.com/CUQtmbRHKb — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 12, 2021

Las tres fases de la operación contra Cuba

Según Macías Tovar esta operación se desarrolló en tres fases. Una primera fue denunciar el colapso del sistema sanitario provocado por la pandemia del covid y solicitando ayuda por medio de cuentas falsas que mencionaban artistas de todo el mundo.

La segunda fase fue publicar en medios de comunicación lo que los artistas, muchos de ellos engañados, mencionaban en sus cuentas de redes sociales para así darle credibilidad a lo que fue gestado desde la falsedad.

La tercera fase fue que grupos de personas en Cuba salieron a las calles en principio con números muy escasos pero que fueron motivados por la supuesta tendencia mundial.

Vale la pena mencionar que en esta campaña tomaron parte reconocidos políticos de derecha y de organizaciones enemigas del gobierno cubano cómo la propietaria de la fundación para la democracia panamericana Rosa María Payá que tuvo un papel protagónico en la organización de dichos eventos. Así mismo participaron integrantes del Centro Democrático en Colombia y hasta se dieron declaraciones por parte de la Canciller Ramírez.

Pretenden ocultar que los problemas son generados por el bloqueo de EEUU que apoya Colombia

El músico, fundador de Pink Floyd hace una explicación muy diciente y pedagógica de lo que implica el bloqueo contra Cuba por parte de EEUU.

«Si le interesa mi casa y no me la puede comprar, es porque no se la quiero vender, ni tampoco se la quiero alquilar o arrendar. Entonces usted me encierra en mi casa, y no me deja salir para ir al supermercado, ni a la farmacia, ni al banco, y tampoco deja que me vendan los repuestos del carro o la moto, y aunado a esto me cancelan las cuentas y tarjetas de crédito y ahorro.

Al cabo de un tiempo mis familiares se van a desesperar, algunos escaparán por la ventana… y usted desde afuera empezará a vociferar que soy un inepto para conducir las riendas de mi casa y que soy un dictador, que hago sufrir a mi familia… y entonces van a comenzar a decir que el gobierno de mi casa está en CRISIS y que los vecinos tendrán permiso para INTERVENIR y ECHARME con el propósito de atender la CRISIS HUMANITARIA de mi familia.

Eso sí… nunca usted dirá que lo que le interesa es quedarse con mi casa. Y que por eso fue que usted me puso a mí en esta situación tan CRÍTICA ante mi familia.«

