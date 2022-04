Otra joven denuncia abuso sexual por parte de uniformados de la Policía Nacional

Joven habría ido víctima de abuso sexual por parte de uniformados de la Policía Nacional. Fotografía Ministerio de Defensa.

Este sábado 2 de abril, la fuerza pública volvió a ser cuestionada en Colombia. Esta vez el hecho corresponde a un nuevo caso de abuso sexual, perpetrado por uniformados de la Policía Nacional y en contra de una de sus compañeras.

La misma víctima fue quien denunció a sus agresores por medio de redes sociales. La mujer además de compartir su caso valientemente, emprendió una acción judicial en contra de los dos uniformados responsables de abusar sexualmente de ella.

Se trata de la patrullera Dayanis Vanessa De las Salas Saltarín, quien salió el domingo 27 de marzo con dos uniformados y compañeros suyos a un establecimiento público ubicado en el barrio Restrepo de Bogotá. Después de departir juntos, como una noche cualquiera con amigos, la mujer fue llevada a su apartamento, sin embargo allí mismo fue violada.

“Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos, me violaron. Y yo no tuve la culpa”. Expresó la joven abusada.

Según cuenta la madre de la joven patrullera, en vídeos se observa como los dos uniformados habrían insultado a la joven con comentarios «vulgares». Dayanis, al percatarse de haber sido abusada se dirigió a la Clínica de la Policía de Bogotá en donde fue valorada y de donde salió a la Fiscalía General de la Nación para dar exigir la apertura de la investigación.

“No entiendo cómo siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces. ¡Siendo patrulleros también! Tampoco entiendo como la misma Policía, a la que tanto amo, no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron. En serio necesito ayuda. No puedo más con esto” Señaló la patrullera agredida.

La joven, que afronta ahora las consecuencias de un abuso, también señaló que no siente el respaldo de la Institución y que pese a denunciar el hecho siente temor de lo que pueda pasar con ella o su familia. “Nadie sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy he decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia”, comentó la mujer agredida.

