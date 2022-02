La JEP abrirá tres nuevos macro casos y realizará audiencias territoriales

Julieta Lemaitre Ripoll y Belkis Izquierdo Torres. Fotografía Jurisdicción Especial para la Paz.

En una rueda de prensa, en la mañana del viernes 18 de febrero la magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció la apertura de tres nuevos macro casos.

La decisión fue tomada “para seguir investigando desvelando verdad y administrando justicia sobre las violaciones de Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por integrantes de las ex FARC – EP, miembros de la fuerza pública, así como civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que se acojan voluntariamente a la JEP”. Sus acciones, como señaló la magistrada, produjeron heridas y muerte, no solo a millones de víctimas en Colombia, sino que también “ofendieron y agredieron la conciencia de la humanidad”.

Una fuente informó a Contagio Radio que en varios apartes de la intervención de Sergio Jaramillo, el pasado 20 de enero, convocado para un acto académico por parte de la Magistrada Catalina Díaz, Jaramillo habría orientado sus intervenciones a lo que ha sido interpretado como una visión simplista de los casos de responsabilidad Estatal, reduciendo el asunto solamente a las ejecuciones extrajudiciales como responsabilidad individual, sin llegar a otros niveles de Estado

Organizaciones de Derechos Humanos, que fueron abordadas por Contagio, expresaron además de la preocupación de los contenidos de este acto académico, que en ninguna medida y pretenden señalar que no exista libertad de expresión y Libertad de cátedra. Sin embargo, el fondo es que pareciera que el sistema transicional a través de algunos exfuncionarios que participaron el proceso de acuerdo, estuvieran intentando justificar operaciones criminales por el bien del país y ocultar la responsabilidad del máximos responsables que irían a niveles de poderes presidenciales y de actores políticos en el legislativo.

Los nuevos macro casos

Los tres macro casos fueron divididos y denominados en la siguiente manera:

Concentración nacional de crímenes cometidos por las extintas FARC-EP que investigan violencia sexual y basada en género, homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, toma de poblaciones, uso de armamento indiscriminado y otros crímenes no amnistiables.

Concentración de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y civiles que investigan violencia sexual y basada en género, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y despojo de tierras.

Concentración de crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos que investigan masacres, asesinatos selectivos e indiscriminados contra autoridades, lideresas, integrantes de pueblos étnicos, destrucción a la naturaleza y al territorio, daños socio ambientales y otro reportorio de violencia asociado con la violencia sexual y la desaparición forzada cometidos por todos los actores del conflicto comparecientes obligatorio o voluntario ante la JEP.

La diligencia de estos nuevos casos se abrirá una vez termine el proceso de audiencias y de diálogos que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llevará a cabo en los territorios con una efectiva participación de las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas.

Nuevas metodologías que aplicará la JEP

La Magistrada Izquierdo afirmó que la SRVR está escuchando a miles de víctimas. A diferencia de los otros siete casos manejados por la JEP la metodología que se implementará no abarcará solo la investigación por conductas, sino también una investigación por actor o tipos de victimas con los que se busca cubrir los graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado.

"En estos casos se investigan diversas conductas, por ello se abarcarán esos diversos fenómenos por autores, en este caso crímenes cometidos por Farc-EP, Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros": magistrada Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento. pic.twitter.com/4CPIiUDoAy — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 18, 2022

En ese orden de ideas fue subrayada la importancia fundamental de las observaciones que las víctimas aportarán para las decisiones que tomará la Sala de Reconocimiento de Verdad en la fase de priorización.

Ampliaciones de condiciones de participación para las víctimas

Dada esta importancia el miércoles 16 de febrero la SRVR emitió el Auto No. 23 a través del que amplió la fecha para la presentación de observaciones escritas por parte de las víctimas. El documento fue producido con el fin de garantizar su derecho a la participación integral en la segunda ronda de priorización de casos.

La prórroga se produjo tras diferentes solicitudes por parte de las organizaciones de víctimas para ampliar las condiciones para su participación. El plazo original, el 4 de marzo, fue extendido hasta el 10 de marzo 2022.

Además, la Sala de Reconocimiento de Verdad para atender a los enfoques territoriales y diferenciales estableció cinco audiencias en las ciudades de Medellín, San José del Guavire, Valledupar, Cali y Villavicencio.

La magistrada Belkis Izquierdo cerró su intervención señalando que:

No debe caber duda que con la apertura de estos nuevos casos la JEP aplicará un tratamiento simétrico, simultaneo, equilibrado, equitativo y diferenciado. Magistrada Belkis Izquierdo

