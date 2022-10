General (r) Henry Torres Escalante habría aceptado su responsabilidad en “falsos positivos”

General Henry Torres Escalante. Fotografía Ejército Nacional.

Este miércoles 19 de octubre la cadena radial La W afirmó que el general Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional con presencia en el departamento de Casanare, habría aceptado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.

El reconocimiento del militar se da ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y después de haber insistido en que no era culpable de este tipo de hechos. Según la emisora, por medio de un documento que logró conocer, el General además de hacer reconocimiento de su accionar, pide perdón a las víctimas.

“Asumo con vergüenza el señalamiento como máximo responsable que se me hace en el auto, por los lamentables crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por hombres bajo mi mando mientras me desempeñe como comandante de la brigada 16”, citó el medio de comunicación. “Me pongo en pie ante las víctimas y sus familiares para aceptar con vergüenza la responsabilidad que me corresponde, asumiendo que mis conductas omisivas y la presión a mis subordinados para que, en el desarrollo de las operaciones militares produjeran el mayor número posible de bajas en combate, fueron determinantes para la ocurrencia de los lamentables hechos que enlutan sus hogares”.

Sin embargo, Torres Escalante no se refirió de manera directa a estos crímenes, y solo argumentó que su accionar fue presionar constantemente a los subalternos por resultados y no tener respeto por “la vida humana como prioridad”.

“Caí en la irresponsabilidad de hacer comparaciones entre las unidades y exaltación por resultados operacionales, comentarios imprudentes, llamados de atención algunos comandantes (…) aspecto que sin duda con llego a incrementar las presiones, llevando luz entre otros motivos, a realizar operaciones ilegítimas”, detalló La W.

Cabe señalar que la aceptación de Torres se da tras una imputación por parte del ente especial, además de los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien también salpicó el nombre del militar.

Otras noticias:

Buenaventura completó 37 días sin homicidios y siguen las buenas noticias en materia de Paz Total

«lograr que la dignidad se haga costumbre» Francia Márquez sobre Ministerio de la Igualdad