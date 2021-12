«Nos volvimos un Ejército de cuidadores de terratenientes y empresarios» Coronel (r) Luis Borja

Acto de Reconocimiento EJC. Fotografía cortesía Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Este 1 de diciembre, se llevó a cabo un nuevo Acto de Reconocimiento realizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). En esta oportunidad exmilitares y militares retirados, rindieron sus declaraciones y pidieron perdón a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El Reconocimiento, se da de la mano de la Fundación Comité de Reconciliación, organización que promueve la protección de los DDHH de las víctimas, especialmente de las afectadas por las acciones u omisiones del Ejército Nacional de Colombia. Desde 2018, los miembros de la fundación han realizado un proceso de contribución y reconocimiento con la CEV y hoy, presentaron 10 testimonios de militares.

Dentro de los asistentes en el Acto de Reconocimiento están el mayor (r) César Maldonado, presidente de la Fundación Comité de Reconciliación y el coronel (r) Luis Fernando Borja. En el evento, solo estos dos militares fueron panelistas ante los riesgos de seguridad que existen, además varios militares rindieron sus testimonios de manera anónima.

Al inicio del reconocimiento de responsabilidades, la comisionada Marta Ruiz, manifestó «Este espacio es trascendente porque la justicia transicional tiene que hacer una lectura crítica del pasado, de lo que pasó en la guerra, incluidas sus instituciones y una de ellas es el Ejército (…) El país debe escuchar a estar personas que vienen de la guerra y que quieren reconocer sus acciones, reflexionar sobre ellos y generar cuestionamientos que nos permitan dar un paso al frente como sociedad (…) Está lejos de nosotros decir que el Ejército es una institución absolutamente corrompida o criminal. Tenemos que entender ese juego entre luces y sombras y entre lo permitido y lo que nunca más puede volver a ocurrir».

Comisionada Martha Ruiz. Fotografía cortesía CEV.

Por su parte, el presidente de la CEV, Francisco de Roux, expresó lo liberador que es para los responsables de los hechos que enlutaron a Colombia el hablar ante la Comisión, «Las presiones por una guerra degradada crearon silencios y sufrimientos brutales. La Comisión está sobre todos esos dolores y estas verdades durísimas que escuchamos en todos los reconocimiento».

Presidente de la CEV, Francisco de Roux. Fotografía Cortesía de la CEV.

«La única forma de dignificar a las víctimas es la verdad»: César Maldonado, mayor (r) del Ejército durante el Acto de Reconocimiento

César Maldonado, mayor (r) del Ejército. Fotografía cortesía CEV.

Con la participación de más de 150 militares retirados y exmilitares, la Comisión de Verdad ha realizado procesos de contribución y reconocimiento del EJC en las regiones del Caribe, Antioquia y Eje Cafetero, Sur Andina, Magdalena

Medio, Centro Andina y Nororiente. Durante este evento, el mayor, César Maldonado, expresó, «La guerra en Colombia afectó a todas las partes. A nosotros nos tocó la degradación de la guerra que solo pudo ser detenida por las voces valientes de las víctimas (…) La única forma de dignificar a las víctimas es la verdad, una que ayude a sanar porque tienen heridas muy profundas causadas por los militares. Estamos en esa disposición para reconocer y reconciliarnos».

Durante el encuentro, también se han conocido los testimonios y declaraciones anónimas de los militares, entre las que están:

«Yo quiero pedir perdón por afectar la vida de tantas personas con las prácticas mías o de los hombres bajo mi mando. La degradación del conflicto, infortunadamente llevó a esto. Esperamos que puedan perdonarnos». Militar anónimo por seguridad.

Pero además, estás declaraciones insisten en la presión por resultados dentro del Ejército Nacional, reafirmando la responsabilidad no solo de los militares en las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados «falsos positivos».

«“Se acusa al Ejército por todos los falsos positivos, pero estas bajas siempre eran supervisadas por otras instituciones como la Policía y la Fiscalía. Todas las instituciones le fallaron a Colombia». Militar anónimo por seguridad.

«Las muertes extrajudiciales aparecen bajo la necesidad de resultados. Hay una presión permanente por resultados, se generan traslados, cambios y la persona que da resultados es premiada». Militar anónimo por seguridad.

«La aplicación de la doctrina militar se dio bajo unos principios que violaron los derechos humanos o DIH. Se generaron una serie de conceptos que afectaron a las poblaciones civiles» Militar anónimo por seguridad.

«Todos sabíamos, la Fiscalía sabía. Esto se supo por la tenacidad de las víctimas. Sin ellos, las investigaciones se morían»: Luis Fernando Borja, coronel (r) del Ejército

Luis Fernando Borja, coronel (r) del Ejército, insistió nuevamente en que la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales es una cantidad mínima de todos los asesinatos perpetrados por el Ejército Nacional de Colombia. “Siempre han existido las ejecuciones extrajudiciales. 6.402 es un número pequeño porque van a aparecer muchísimas más víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, manifestó el militar retirado.

Pero además de admitir su responsabilidad y el trabajo que deben cumplir los responsables de los hechos perpetrados en estos más de 50 años de conflicto armado, «aquí todos tenemos que responder a las víctimas y decirles la verdad, que sabíamos lo que estaba pasando, y nuestros superiores también, con los falsos positivos. Y todos sabíamos que trabajábamos y coordinábamos con paramilitares y el que no lo hacía, pues no servía», el coronel (r) , también señaló que la institución armada estaba dispuesta a ocultar estos crímenes.

«Todos sabíamos, la Fiscalía sabía. Esto se supo por la tenacidad de las víctimas. Sin ellos, las investigaciones se morían. Una vez escuché a un fiscal hablar de desviar los procesos de ejecuciones extrajudiciales (…) Yo fui a la Fiscalía con datos de estas ejecuciones y pedí acumulación de estos procesos para que la verdad no se derramara, para que nadie cambie las versiones. Me repartieron entre 15 fiscales. En 2017 no me habían condenado en casos que yo confesé en 2010», agregó.

Luis Fernando Borja, coronel (r) del Ejército. Fotografía cortesía CEV.

«Nos volvimos un Ejército de cuidadores de terratenientes y empresarios. Un Ejército que perdió su destino. Se rumora que algunos comandantes recibían dinero y ganado de los paramilitares (…) Cuando a uno le enseñan que toca aniquilar a todo el que piense distinto, se genera esto que estamos viendo ahora en el Sistema Integral para la Paz. Sin este Sistema no se estaría conociendo esta verdad», aseveró Luis Fernando Borja.

Dentro de las reflexiones finales del Acto de Reconocimiento, la comisionada Alejandra Miller, dijo que los aportes de los militares y exmilitares, «ayudan a romper esos pactos de silencio que hemos tenido en el país en torno a las graves violaciones de derechos humanos, y con el negacionismo». “Es necesario cambiar esa doctrina militar; necesitamos una doctrina que se enfoque en la construcción de la paz”, comentó el comisionado Carlos Beristain.

