Conversatorios durante la trigésimo quinta Semana por la Paz: La sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito

Imagen: Secretaría de Educación

En el marco de la Pontificia Universidad Javeriana, tienen lugar del 6 al 9 septiembre una serie de conversatorios acerca de los movimientos territoriales por la paz. En el segundo encuentro, el día 7, se habló sobre la situación actualizada de la sustitución voluntaria de cultivos por los campesinos según las recomendaciones de la CEV.

Los invitados para discutir de este tema fueron Valeria Jaramillo, miembro del equipo para la no-repetición de la Comisión de la Verdad, y Alejandro Reyes, consejero territorial de paz del departamento de Nariño. El conversatorio abarcó los problemas del narcotráfico, de la corrupción, del apoyo del Estado y el daño del medioambiente.

En particular, Alejandro Reyes comentó:

En su experiencia en los 64 municipios de Nariño, Alejandro Reyes aseguró que tuvo la oportunidad de acercarse a territorios maravillosos que están sufriendo. También pudo experimentar la importancia de los espacios de profundización de la democracia para la construcción de paz territorial.

De eso vive la gente, si hubiese otra alternativa. A la gente no le gusta sembrar coca, no le gusta cultivar coca, y comercializar coca. Pero toca. Porque tengo cuatro o cinco hijos en mí casa que dependen de mí y no tengo otra alternativa económica. Si eso no se transforma y las necesidades básicas satisfechas no se cumplen, no hay plan premiado que podemos tener que vaya a funcionar.