Luego de tres años de trabajo, CEV pide negociaciones de Paz con el ELN

Este domingo 28 de noviembre, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cumplió tres años de mandato. De cara al informe final que presentará la CEV al país, se realizó el evento denominado «Latidos: la verdad como oportunidad para la paz», como parte de la conmemoración de la institución que arrancó sus labores desde el año 2018.

En dicho encuentro participaron víctimas del conflicto armado que han hecho parte del trabajo realizado por la CEV. El mensaje de Francisco de Roux, presidente de la Comisión fue contundente, «pedimos particularmente al ELN y a los grupos que se reclaman como insurgencias políticas y pedimos al Estado que se pase cuanto antes a la negociación. La guerra en Colombia no arregló nada, la guerra dañó todo lo que tocó, empezando por dañar a quienes la pelearon. Por todas partes desde Arauca hasta Urabá y desde allí hasta Nariño y el Amazonas la gente está clamando: “Paren esa guerra, párenla ya, párenla de todos los lados».

Las víctimas, las y los comisionados de la CEV, también expresaron su compromiso con no «dejar morir» el Acuerdo de Paz. Aunque reconocieron que ha sido un proceso que avanza a paso lento, reafirmaron que es mucho mejor que la guerra y por eso es importante entablar la paz con otros actores armados en Colombia.

El informe final de la CEV

Francisco de Roux, también afirmó que, en estos últimos días, trabajarán para hacer el informe final que le entregaran a todas y todos los colombianos, «la construcción de la paz grande es una tarea de largo plazo, la ruta de la transición hacia ella continuará después de la finalización de nuestro mandato. Por ello dedicaremos estos próximos 7 meses, hasta junio de 2022, a terminar el Informe en diálogo con la sociedad, a la puesta en marcha del Comité de Seguimiento y Monitoreo sobre las recomendaciones que dejamos, y a la entrega técnica de nuestros archivos».

«Nosotros los comisionados y comisionadas entregaremos el Informe Final el 28 de junio. Seguro será un informe que conmueva al país, señalé responsabilidades colectivas y recoja la voz de las víctimas. Sin embargo, debo decir que lo más importante es que va a ser un informe que plantee unas recomendaciones profundas. Encontramos que hay muchos asuntos que no pueden continuar y, si no nos comprometemos con esas recomendaciones, no habrá tenido sentido haber hecho esta investigación y este esclarecimiento si no nos comprometemos en cambiar las causas estructurales del conflicto armado», expresó el Comisionado Leyner Palacios.

La comisionada Lucía González, también se refirió al trabajo realizado por la Comisión y afirmó que pese al cese de la CEV, la paz no tiene marcha atrás, el camino no termina cuando termine la Comisión de la Verdad, pues nosotros vamos a dejar un legado que es de ustedes, porque este trabajo lo hemos construido con ustedes.

Han sido más de 13.000 mil entrevistas, 940 informes entregados por organizaciones de todo tipo. También hay más de 430 casos levantados y miles de conversaciones, diálogos públicos, diálogos para la no repetición, reconocimientos de responsabilidades y actos de perdón que lo que pretenden es abrir un camino de movilización social para elevar la conciencia del pueblo colombiano frente a lo que nos ha pasado a todos como sociedad en estos años infames de guerra y así elevar la conciencia sobre la urgencia de convertirnos todos en actores de la paz, aseguró.

La verdad para las víctimas

Durante su intervención, la comisionada Lucía González, expresó «nosotros decíamos que “sin la verdad no hay futuro”, pero nuestros compañeros indígenas decían una frase más bella: “si hay verdad vendrán días bellos”». Y es que precisamente, las víctimas manifestaron durante «Latidos: la verdad como oportunidad para la paz», lo que representó para ellos el papel de la Comisión de la Verdad.

Martha Rentería, también manifestó lo que significa para ella como mujer y como víctima el trabajo de la CEV, Sandra Camila, quien forma parte del Grupo Motor de Jóvenes Consulta por la Verdad el significado de la verdad como hijos y nietos de las víctimas del conflicto.

Por ahora, se esperará el informe final de la Comisión, que debía ser entregado este mes, pero que obtuvo más tiempo y ahora cuenta con poco más de 200 días para su realización. Agrupaciones comunitarias como Somos Génesis, también insisten, al igual que los y las comisionadas de la CEV, que la manera de preservar la paz y evitar mayores conflictos es a través del cumplimiento integral del Acuerdo que cumplió cinco años este 24 de noviembre.

Además, las comunidades de Somos Génesis, aseguraron que es necesario que se pacten todas las posibilidades de paz y con todos los grupos para asegurar una paz completa. Para los y las integrantes de esas comunidades es necesario que los posibles diálogos se aborden en mesas temáticas que podrían ser paralelas para garantizar que no haya ventajas o desventajas en el desarrollo de las operaciones militares.

También resaltan que hay que aprender de las experiencias anteriores y corregir aquellos asuntos que pudieron ser problemáticos y que desembocaron en nuevos espirales de violencia.

