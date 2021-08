«Mario Montoya fue bastión militar de Álvaro Uribe Vélez»: Sergio Arboleda

Fotografía de archivo Presidencia.gov.co.

Tras el anuncio del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de imputar cargos al excomandante del Ejército Nacional, Mario Montoya, son varias las organizaciones de DD.HH. que representan a las víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’, que pidieron que el general retirado responda ante la justicia ordinaria por las operaciones militares realizadas en la Comuna 13 de Medellín y por las muertes presentadas como bajas en combate durante su comandancia.

Sin embargo, otras organizaciones se han pronunciado para «desmontoyizar» los ‘falsos positivos’ e indagar en las verdaderas razones de la Fiscalía General de la Nación. Este jueves 5 de agosto, la Corporación Jurídica Libertad, manifestó que es extraño que en este momento, con un fiscal «cercano al proyecto político del partido de Gobierno», se abra paso a una imputación y más cuando este mismo partido muestra una «clara falta de voluntad para esclarecer las graves violaciones a los DD.HH ocurridas en el marco de la política de seguridad democrática».

En entrevista con Contagio Radio, el abogado de la corporación Jurídica Libertad y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Sergio Arboleda, afirmó que las ejecuciones extrajudiciales no pueden ser solo atribuidas a Mario Montoya Uribe, sino también a otros jefes militares e incluso a mandatarios que promovieron los reconocimientos por las bajas presentadas.

«Mario Montoya ha tenido una postura negacionista frente a su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, no es una postura nueva, y se ha dado tanto en la justicia de transición como en la justicia ordinaria. Eso nos lleva a pensar que cuando la Fiscalía habla de determinador, esta poniendo a Mario Montoya en la cúspide de esa comisión criminal. Es decir no fue otra persona, fue Mario Montoya únicamente para la Fiscalía». Sergio Arboleda, abogado de la corporación Jurídica Libertad y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Imputación de la Fiscalía pone en riesgo la verdad de los ‘falsos positivos’

Para Sergio Arboleda, puede haber un riesgo para que la verdad total salga a la luz y no haya justicia para las victimas con la imputación de la Fiscalía y no la de la JEP. Según el abogado, aunque Mario Montoya fue responsable de ejecuciones extrajudiciales, hay muchas más personas implicadas. «Las ejecuciones extrajudiciales eran una política de Estado al interior del Ejército, que necesitaba una estructura y Mario Montoya no podía hacerlo solo», afirmó Sergio Arboleda.

El abogado de la Corporación Jurídica Libertad, también aseguró que, Óscar Enrique González Peña, quien relevó del mando del Ejército a Montoya en la Brigada IV, también debe responder por las muertes ilegitimas presentadas como bajas en combate.

«La Fiscalía implementó la Directiva 300 para la imputación, que es con la que el Gobierno Nacional le dice al Ejército que no miden los resultados con bajas y también las sentencias condenatorias de militares bajo el mando de Mario Montoya. Si bien hay un montón de casos, un número importante de ejecuciones extrajudiciales que no tienen sentencia condenatoria, la Fiscalía no los asume como ejecuciones y a nosotros nos reafirma la impunidad en el país». Sergio Arboleda, abogado de la corporación Jurídica Libertad y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

«Las ejecuciones extrajudiciales son una política al interior de la Fuerzas Militares, como del Gobierno Nacional»

Organizaciones de DD.HH y la misma Jurisdicción Especial de Paz, han determinado que los Gobiernos que impulsaron la Seguridad Democrática son también responsables por promover la presentación de bajas en combate. Sergio Arboleda también argumento que la Fiscalía muestra a Mario Montoya como un militar desobediente con el Gobierno al decir que tiene conocimiento de la Directiva 300 de 2007, pero no dar cumplimiento a la misma.

«Estos patrones criminales y la responsabilidad penal iban más allá de la Directiva y el Gobierno Nacional tenia responsabilidad en esta comisión de violación de DD.HH (…) Decir que Mario Montoya actuó como un «militar desobediente» a las directivas del Gobierno, quiere decir que quieren cortar la responsabilidad del Ejecutivo. Ministros de defensa y el expresidente Álvaro Uribe Vélez tienen que responder por estos crímenes, como la cadena de mando del Ejército Nacional. Sergio Arboleda, abogado de la corporación Jurídica Libertad y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Más de 2.400 casos documentados de ejecuciones extrajudiciales en la trayectoria militar de Mario Montoya

De acuerdo al registro de la Corporación Jurídica Libertad, hay una documentación de más de 2.400 casos de ejecuciones extrajudiciales durante el mando de Mario Montoya en la Brigada IV, Primera División y Comando Conjunto Caribe. «Siempre que comandaba una unidad, siempre dejaba ejecuciones extrajudiciales que tenían relación con sus tropas», agregó Sergio Arboleda.

Al excomandante también se le atribuyen desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos y asesinatos en medio de las operaciones Mariscal, que se llevo a cabo el 21 de mayo de 2002 y Orión, realizada el 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Para Sergio, la Fiscalía está dejando por fuera las acciones realizadas desde el territorio por parte de Mario Montoya y su relación con el paramilitarismo.

El representante de 80 familias víctimas de Mario Montoya, también afirmó que, el excomandante militar era el hombre de confianza de Álvaro Uribe Vélez, concluyendo que este no hacía nada en contravía del promotor de la Seguridad Democrática.

Aunque la imputación de la Fiscalía también desconoce el papel del Uribe Vélez en los falsos positivos, para Sergio Arboleda, debe responder por como máximo comandante de las Fuerzas Militares y este caso debe esclarecerse al rededor del también exsenador.

