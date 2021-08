Johan Sebastián Bonilla había sido amenazado, intimidado y herido antes de su asesinato: Misión internacional

Fotografía de cortesía.

La Misión Internacional S.O.S Colombia reveló que Johan Sebastián Bonilla había sido víctima de por lo menos cuatro acciones en su contra, entre amenazas, disparos e intimidaciones contra su familia en la casa de sus padres por parte de desconocidos lo que desmiente la versión oficial sobre que su asesinato fue producto de un intento de robo.

Por su parte, este miércoles 4 de agosto, las y los comisionados de la misión internacional S.O.S Colombia, manifestaron su repudió frente al asesinato de Johan Sebastián Bonilla Bermúdez. El joven de 26 años, hacía parte de la Primera Línea de Cali y fue uno de sus más reconocidos líderes.

El 22 de julio, Johan, recibió 13 impactos de bala, cuando protegía de un ataque sicarial a Rebecca Sprösser, la alemana que apoyó a los manifestantes de la ciudad vallecaucana y quien fue expulsada del país el pasado 27 de julio por Migración Colombia.

«El 22 de julio a las 9:30 de la noche cambió toda mi vida cuando vino este sujeto y nos empezó a atacar a tiros sin hablar y sin parar (…) Tuvimos que llevarlo a 3 hospitales porque los primeros 2 estuvieron llenos Y todo el tiempo él nunca se quejó, él luchó como el león que es. Lo único que siempre me pidió fue: ¡No me dejes solo, no me dejes solo nunca! Y yo le cumplí esa promesa».

Rebecca Sprösser sobre el asesinato de Johan Sebastián Bonilla Bermúdez.