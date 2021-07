Expulsión de Rebecca Sprösser es un pésimo mensaje a comunidad internacional

Fotografía Facebook Rebecca Sprößer.

Este martes 27 de julio, Migración Colombia expulsó del país a Rebecca Linda Marlene Sprößer, la periodista alemana, conocida en Colombia por apoyar a la Primera Línea de la ciudad de Cali. De acuerdo a la información de defensores de DD.HH. la mujer fue citada a una diligencia en la Fiscalía y posteriormente detenida.

En el momento de la detención el paradero de la mujer fue desconocido y hace pocos minutos se habría confirmado su salida del país por una presunta intromisión en asuntos internos y permanencia ilegal en Colombia.

Rebecca Sprößer, denunció en varias oportunidades ser victima de amenazas e incluso informó de un atentado sufrido el pasado viernes 23 de julio. Según el relato de la extranjera, en el ataque un amigo con el que departía recibió 13 disparos.

«Un sujeto nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente de mí y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo (…) Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo, esto fue un atentado con el objetivo de matar a sangre fría», expresó Rebecca Sprößer.

Pese a que las autoridades afirmaron que el hecho era un supuesto plan de hurto contra el joven de 26 años que resultó herido tras proteger a Rebecca, el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, manifestó su preocupación ante el ataque que sufrió la ingeniera y periodista de 34 años.

El atentado del viernes no es el único hecho violento del que Rebecca es víctima, hace pocos día la mujer también denunció un aparente robo, que según ella también podía corresponder a las amenazas recibidas. «Cuando me rehusé a dar mi maletín y teléfono; nos peleamos y me arrastraron con la moto. Cuando los vecinos oyeron mis gritos vinieron para ayudar, así que tuvieron que huir», contó la ciudadana alemana.

La mujer que llegó el pasado 15 de marzo al país expresó en varias ocasiones que entabló una amistad con los jóvenes de la Primera Línea, pues conoció de primera mano sus necesidades y reclamos. Dentro de sus planes a futuro estaba un proyecto pedagógico, donde enseñaría política y económica a los manifestantes.

Las reacciones por expulsión de Rebecca Sprösser no se hicieron esperar

El senador Gustavo Petro recordó la reciente entrevista de Luis Carlos Vélez en que, en una serie de preguntas conducidas descalificó la presencia de Rebecca Sprösser en Colombia y calificó como muy grave el hecho de que ella estuviera cubriendo las protestas desde la visión de la Primera Línea en Cali, dado que nunca se ha podido probar que ella participó de manera directa en las protestas.

Un periodista la estigmatizó y el gobierno la expulsa.



Expulsar un.periodista extranjero es digno de las dictaduras. https://t.co/uy0FjJTZbE — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2021

En el mismo sentido se manifestó el Representante a la Cámara Inti Asprilla que aseguró que esta expulsión será otro mensaje claro para el mundo y manifestó, al igual que Gustavo Petro que ese tipo de acciones obedecen a gobiernos dictatoriales y no democráticos.

A Rebeca la expulsan después de casi matarla.

Al Polo Polo con oportunidades Luis Carlos Vélez se le cumplió el deseo.

Bajo el gobierno de @IvanDuque se exportan mercenarios y se deportan victimas.

Lo bueno, es que la voz de ella denunciará la dictadura solapada por el mundo. — Inti Asprilla (@intiasprilla) July 28, 2021

Varios ciudadanos también mostraron su indignación por lo que ha sucedido con Rebecca Sprösser, no solamente por la expulsión sino las amenazas contra su vida, el atentado que sufrió por el cual no se manifestó ninguna autoridad para ofrecer asistencia, por el contrario, según usuarios de redes sociales, lo que recibió fue revictimización por parte de Migración Colombia.

Que Pena con Rebeca, de Verdad, pero ya tenemos Embajadora ALLA, para que diga que esta pasando AQUI en Colombia pic.twitter.com/erYWMmhfUV — Fernando Calvo Sanchez (@fercasa14) July 27, 2021

